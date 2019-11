Le repêchage des Oilers en 1979 : difficile à battre!

S’il est vrai que le repêchage demeure une science inexacte, le temps permet inévitablement d’identifier les équipes ayant eu la main heureuse et celles qui ont été beaucoup moins choyées lors d’une année donnée. Dans le présent palmarès, on vous propose sept cuvées prolifiques. Celle des Oilers d’Edmonton, en 1979, est particulièrement étonnante.

Oilers (1979)

Mark Messier, Glenn Anderson et Kevin Lowe ont tous été sélectionnés par les Oilers lors du repêchage de 1979. Brillant défenseur des Remparts de Québec, Lowe a été choisi en fin de première ronde, soit 21e. Messier et Anderson ont ensuite été des sélections judicieuses, lors des troisième et quatrième tours respectivement. Toujours en 1979, les Oilers ont également conservé les droits sur Wayne Gretzky lors du passage de l’équipe de l’Association mondiale à la Ligue nationale de hockey.

Oilers (1980)

Pour bien bâtir leur dynastie, les Oilers d’Edmonton ont poursuivi leur travail colossal durant l’encan de 1980. Cette fois, ils ont repêché Paul Coffey, Jari Kurri et le gardien Andy Moog. Les Oilers ont ensuite remporté la Coupe Stanley cinq fois en sept ans, entre 1984 et 1990.

Flames (1984)

Tous deux repêchés par les Flames en 1984, l’attaquant Gary Roberts et le défenseur Gary Suter ont été des figures importantes pour le club de Calgary. Or, les Flames avaient aussi sélectionné Brett Hull en sixième ronde de ce repêchage avant de l’échanger aux Blues de St. Louis en mars 1988.

Blackhawks (1980)

Si le Canadien de Montréal avait préféré Doug Wickheinser avec le premier choix au total, les Blackhawks de Chicago ont sélectionné Denis Savard au troisième rang. Dans ce même repêchage, les Hawks ont eu la main heureuse avec Steve Larmer et Troy Murray.

Sabres (1982)

Les Sabres de Buffalo n’ont peut-être jamais gagné la Coupe Stanley, mais il faut saluer leur repêchage de 1982 avec Dave Andreychuk et Phil Housley.

Red Wings (1989)

L’attaquant Sergei Fedorov et le défenseur Nicklas Lidstrom ont été repêchés lors de la même année, soit en 1989, par les Red Wings de Detroit.

Nordiques (1979)

Les nostalgiques des Nordiques de Québec se souviendront que les attaquants Michel Goulet, Dale Hunter et Anton Stastny ont tous été sélectionnés à l’encan de 1979.

Canadien (1984)

Avant Patrick Roy, en troisième ronde, le Canadien de Montréal a d’abord repêché Petr Svoboda, Shayne Corson et Stéphane Richer en 1984. C’est ce qu’on appelle une bonne cuvée!

Mentions honorables :

- Le Lightning de Tampa Bay a repêché les deux meilleurs pointeurs de la cuvée 1998, soit Vincent Lecavalier et Brad Richards. Les deux coéquipiers de l’Océanic de Rimouski ont été choisis respectivement au premier rang et au 64e échelon.

- Les Canucks de Vancouver ont réalisé un coup fumant en sélectionnant les jumeaux Henrik et Daniel Sedin coup sur coup, deuxième et troisième au total, lors du repêchage de 1999.

- Le repêchage de 2007 avait été excellent pour le Canadien avec Ryan McDonagh, Max Pacioretty et P.K. Subban. Or, ils ont tous quitté Montréal!