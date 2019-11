Les Bruins prudents avec Bergeron

Patrice Bergeron est à l’écart du jeu pour une courte période en raison d’une blessure au bas du corps qu’il aurait subi vendredi face aux Maple Leafs à Toronto.

«Il est blessé au bas du corps et nous allons être prudents avec ça, a révélé l’entraîneur Bruce Cassidy, samedi, au site NHL.com. Il a terminé le match avec un peu de douleur vendredi soir. On ne veut pas qu’il rate cinq ou six parties, ou encore pire.»

Le Québécois n’est pas le seul éclopé des Bruins, puisque le défenseur Torey Krug devra continuer à regarder les matchs de la passerelle, après avoir été touché au haut du corps face aux Flyers de Philadelphie, dimanche dernier.

Bergeron et Krug n’étaient pas de la formation face aux Capitals de Washington samedi soir. Ils comptent respectivement 19 et 13 points cette saison. Pour compenser leur perte, Boston a rappelé l’attaquant Paul Carey de leur filiale à Providence.