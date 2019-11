L’Impact ne renonce pas

La dernière saison de l’Impact a été pénible. Au point de se demander si Joey Saputo n’allait pas être tenté de capitaliser sur son investissement en vendant son équipe. Nick De Santis, fils spirituel de Joey et cible de choix des partisans, est parti, ce qui a eu pour effet de le réhabiliter. Merci pour ça Montréal. Rémi Garde incarnait la stabilité annoncée et souhaitée, il a été remercié malgré un bon départ inattendu.

Parallèlement, les Alouettes renaissaient de leurs cendres. Quelques victoires plus tard, les « Moineaux » reprenaient leurs assises dans l’espace médiatique tandis que le public reprenait le chemin de la montagne.

La bataille du dollar-loisir était relancée. L’Impact devait réagir. L’Impact, mais surtout Kevin Gilmore, président ciblé par les chasseurs de têtes et à qui on a confié le mandat de gagner la deuxième place, celle derrière le Canadien dans le paysage sportif montréalais.

Les embauches de Walter Sabatini comme directeur sportif global depuis Bologne et d’Olivier Renard comme directeur sportif à Montréal ont peu excité d’irréductibles partisans poussés dans leurs retranchements.

Rappelons qu’en 2016 l’Impact a connu un paroxysme marquant. Le club a alors frappé son meilleur coup avec la signature de la star Didier Drogba. Le roi ivoirien a stigmatisé le public, marqué des buts anthologiques et l’imaginaire collectif. Nous rêvions grand, les yeux ouverts, ébahis devant le charisme de l’ex-Lion de Chelsea.

Et depuis, plus rien ou presque. Les larmes du dernier match et le départ à la retraite du capitaine Patrice Bernier représentaient le moment fort de l’organisation depuis le départ de Drogba.