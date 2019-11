L’industrie du vapotage secouée par une vraie crise

Alors qu’un troisième cas de maladie pulmonaire grave lié à l’usage de la vapoteuse a été confirmé au Québec, jeudi, la directrice de l’Association québécoise des vapoteries (AQV), Valérie Gallant, affirme que l’industrie est durement traitée, et rappelle que sa mission est d’être un soutien de cessation tabagique.

Le Journal l’a rencontrée dans les installations de QV Laboratoires, à Lévis, en compagnie des propriétaires, Karyn Laverdière et Sébastien Lelièvre, dans le cadre d’une visite des installations.

« Quand on nous demande ce que l’on fait dans la vie, on commence à être gênés de répondre. Des gens entrent dans certaines de nos boutiques et nous crient que l’on tue des gens », indique Mme Laverdière.