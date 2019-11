Palmarès des milliardaires de Bloomberg: Bill Gates redevient l’homme le plus riche

Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, est de nouveau le milliardaire le plus riche de la planète.

Jeff Bezos, le grand manitou d’Amazon, a ainsi perdu son trône des deux dernières années, selon le plus récent palmarès des milliardaires de Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), a rapporté CNN.

C’est vendredi que Gates a coiffé Bezos, grâce à sa valeur qui atteint désormais 110 milliards $ US, soit la coquette somme de 145,5 milliards $ CAN.

Il s’agit pour l’heure d’un écart de 1 milliard $ US, le pactole de Bezos se chiffrant à 109 milliards $ US.

Gates, qui est l’un des plus importants philanthropes du globe, a repris le haut du pavé parce que les actions de Microsoft ont fait un bond de 48 % cette année.

La descente d’une marche de Bezos peut aussi s’expliquer par la fin de son mariage avec MacKenzie Bezos, lui qui a dû remettre à son ex des 25 dernières années une portion significative de ses actions d’Amazon dans le cadre du règlement de divorce. En l’occurrence, elle a obtenu des actions qu’ils possédaient ensemble, soit 4 % du capital d’Amazon, correspondant à environ 35 milliards $ US.

La rivalité entre Gates et Bezos a pris encore plus de tonus, le mois dernier, quand Microsoft a battu Amazon et décroché le contrat de 10 milliards $ US pour le contrat d’infonuagique du Pentagone. Amazon conteste d’ailleurs l’attribution de ce contrat.

Certains démocrates, comme la candidate à la présidence Elizabeth Warren, veulent accroître les taxes des plus riches aux États-Unis. Bill Gates a déjà fait savoir qu’il paie 10 milliards $ US d’impôts par année et qu’il est disposé à doubler cette note fiscale.