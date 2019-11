Photos souvenirs: Denise Bombardier

♦ On peut revoir le controversé documentaire Denise au pays des Francos sur tou.tv. Sur invitation, elle est allée visiter les francophones au Manitoba, en Ontario et en Acadie, pour voir si ces communautés sont en voie de disparition au Canada.

♦ L’auteure sera au Salon du livre de Montréal les 21 et 22 novembre, à la Place Bonaventure avec son autobiographie Une vie sans peur et sans regret qui s’est déjà vendue à plus de 30 000 exemplaires et son plus récent roman Plus folle que ça tu meurs, qui raconte l’histoire d’un groupe de femmes à l’aube de la soixantaine angoissées de vieillir.