LA CÔTE BERRI

Nombre de cyclistes s’y font des mollets d’acier à la belle saison ! L’aménagement moderne de la côte Berri permet de rejoindre la rue Cherrier, en passant sous le viaduc de la rue Sherbrooke. Au nord, on arrive au Plateau-Mont-Royal ; au sud, on descend vers le Centre-Sud, la place Émilie-Gamelin et le secteur de l’Université du Québec à Montréal. En haut de cette côte, à l’ouest, on aperçoit l’arrière de l’Institut des Sourdes-Muettes, qui a sa façade sur la rue Saint-Denis. L’ensemble est en effet très volumineux. Sa construction s’est étalée sur plus de 70 ans au tournant du XXe siècle. L’institut, tenu par les Sœurs de la Providence, offrait à l’époque des cours aux femmes sourdes et muettes pour leur permettre de s’exprimer. À l’époque, même si la langue des signes existait déjà, on privilégiait l’apprentissage oral des lettres et des mots.

PRÉSENCE AUTOCHTONE

De nombreux vêtements traditionnels autochtones peuvent être identifiés dans cette marche qui se dirige vers le sud, sans doute vers la place Émilie-Gamelin, où le festival Présence autochtone se tient depuis ses débuts. Cette marche témoigne en effet de l’une des toutes premières éditions du festival, qui célébrait en 2019 son 29e anniversaire. Sous les ailes d’un immense aigle, animal des plus importants dans les mythologies des Premières Nations, on arrive à discerner certains costumes et objets traditionnels de plusieurs peuples, notamment les Innus, au premier plan, avec les tissus à carreaux et les bonnets des dames, mais aussi avec le tambour du chanteur. À gauche, l’anorak de fourrure de la jeune fille évoque les Inuits ou les peuples du nord, alors que la coiffe et la couverture du jeune homme représentent clairement les nations de la côte ouest du Pacifique, comme les Haïdas ou les Kwakiutl.

CONCOURS DE DANSE À LA PLACE ÉMILIE-GAMELIN

Photo Courtoisie Archives de la Ville de Montréal, VM94-Y-1-22-1997-0267 (photo 44)

On reconnaît, derrière les danseurs, les structures de métal qui décorent encore la place Émilie-Gamelin, dont le nom honore la fondatrice des Sœurs de la Providence. On devine au numéro du danseur à l’avant-plan qu’il s’agit d’un concours, ou d’une compétition, peut-être organisé en marge du festival cette année-là. Ces impressionnantes danses traditionnelles, souvent tenues à l’occasion de pow-wow ou de fêtes et réalisées par des hommes ou des femmes, s’inspirent des mythologies des Premières Nations et représentent des rites de passage ainsi que des événements importants de la vie quotidienne, de la guerre à la guérison, en passant par la chasse et les récoltes. Ce patrimoine immatériel conserve des liens étroits avec les spiritualités traditionnelles autochtones. La danse est en effet un moyen privilégié de contacter le monde des esprits, surtout pour le danseur lui-même, dont on jugera la performance à sa capacité à transcender l’esprit qu’il représente. Le sérieux de sa préparation spirituelle, par la prière et le soin apporté au costume, fait donc autant partie de sa prestation que la daanse elle-même.