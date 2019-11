Le rêve de Claudia Bouvette a toujours été clair : chanter. Après un détour inattendu au petit, puis au grand écran, la jeune femme revient à ses premières amours en présentant sur scène les pièces de son premier EP, Cool It.

Son nom est apparu au générique de séries telles que 30 vies, Le jeu et Jérémie. Pourtant, Claudia Bouvette, révélée en 2011 grâce à Mixmania, n’a jamais eu d’ambitions de comédienne.

« Je n’ai jamais pensé que je ferais ça un jour ! Au secondaire, j’étais hyper gênée dans les cours d’art dramatique. Après Mixmania, on m’a invitée à passer une audition pour 30 vies, et j’ai eu le rôle. Je me suis découvert une passion comme ça. Mais ça ne remplacera jamais la musique », explique la chanteuse en entretien avec Le Journal.

De Montréal à Los Angeles

De contrat en contrat, la jeune femme de 24 ans s’est frayé un chemin jusqu’au grand écran, où l’on a pu la voir dans Charlotte a du fun l’an dernier. Mais à travers ces rôles, la musique lui manquait. C’est ainsi que son retour à la musique a commencé à germer dans son esprit. Le résultat, fruit d’une année d’écriture entre Montréal et Los Angeles, a finalement vu le jour le printemps dernier.

« J’ai pris mon temps pour ce projet-là. Le processus a été très long parce que je voulais absolument trouver le bon son qui me représente et qui me permettrait de faire ma marque », explique-t-elle.

Un album en chantier

Depuis, Claudia Bouvette transporte son univers musical pop dans toute la province, se produisant sur les mêmes planches que des artistes comme Loud, Alex Nevsky, FouKi et Milk & Bone. C’est au fil de ces expériences qu’elle a pu réapprivoiser la scène, qu’elle avait délaissée au terme de la tournée Mixmania. Cette semaine, c’est du côté de la Société des arts technologiques (ou la SAT, pour les habitués) que ses fans pourront la retrouver.

Voilà qui devrait les mettre en appétit pour la prochaine étape de sa carrière : un premier album en bonne et due forme. Aucune date de sortie n’a encore été avancée, mais Claudia Bouvette admet avoir déjà commencé à y travailler.

« Mon but dans la vie a toujours été de chanter et de faire des spectacles. Alors, c’est certain que je ne m’arrêterai pas à un seul EP », promet-elle.

► Claudia Bouvette montera sur la scène de la Société des arts technologiques (SAT) jeudi soir. Sa prestation sera suivie de celles de Soran, puis Busty & The Bass.