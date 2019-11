Relations de mauvais voisinage!

Alors voilà. C’est l’histoire d’un couple de quinquagénaires qui, après avoir longtemps vécu en plein cœur de Paris, a décidé de s’acheter une maison. Mais évidemment, pas n’importe où ! Une banlieue verdoyante de préférence et, si possible, dans un écoquartier avec panneaux solaires sur les toits et échangeurs thermiques sous terre. Éva et Charles Caradec finiront ainsi par s’installer dans une tranquille petite commune desservie par le RER et, oui, leur nouvelle résidence qui vient à peine d’être construite sera fort jolie.