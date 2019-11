Sans Drouin et Byron, avec Hudon et Kotkaniemi

MONTRÉAL | Il y a maintenant deux attaquants à l’infirmerie du Canadien. Jonathan Drouin et Paul Byron n’affronteront pas P.K. Subban et les Devils du New Jersey, ce soir, au Centre Bell.

Drouin et Byron ont tous les deux subi des blessures lors de la victoire de 5 à 2 face aux Capitals à Washington.

À quelques heures du match contre les Devils, Claude Julien a toutefois insisté pour dire que la blessure de Drouin n’avait aucun lien avec la percutante mise en échec d’Alexander Ovechkin.

«Ça n’a aucun rapport avec ça, même si vous pouvez en faire ce que vous voulez, a dit Julien. Jonathan s’est blessé en troisième période. Vers la fin de la troisième, il s’est retourné vers moi et il m’a dit qu’il ne pouvait pas terminer la rencontre. Nous l’avons gardé au banc pour les dernières minutes. Ça n’a pas de lien avec la mise en échec.»

«On ne parle pas d’une commotion, a poursuivi Julien. On essaye de vous donner les détails, mais encore là, on doute toujours. Je vous le dis immédiatement, ça n’a absolument pas de lien avec la mise en échec d’Ovechkin.»

Drouin s’absentera pour un minimum de sept jours puisque le CH a placé son nom sur la liste des blessés.

Dans le cas de Byron, Julien a dévoilé peu d’informations à l’exception du fait qu’il s’est blessé en fin de match contre les Capitals et qu’il sera évalué sur une base quotidienne.

Hudon y sera

Rappelé du Rocket de Laval, Charles Hudon endossera l’uniforme du Tricolore pour une première fois cette saison. En 17 matchs avec le Rocket, Hudon a obtenu 11 points (9 buts, 2 passes). Il avait marqué quatre buts à ses deux dernières sorties à Laval, réussissant notamment un tour du chapeau contre les Senators de Belleville.

Photo Martin Alarie

Pour ce qui est de Kotkaniemi, il a enfin reçu le feu vert des médecins pour un retour au jeu. Le Finlandais a manqué les sept derniers matchs des siens. Il retrouvera une place au centre face aux Devils.

Keith Kinkaid sera le gardien partant.