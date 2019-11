Sens dessus dessous

Très populaire sur le web, l’humoriste Arnaud Soly fait le saut officiellement à la scène, avec l’annonce de son premier one-man-show, Stand-up. « Je sentais que j’étais prêt », mentionne-t-il.

C’est à l’émission de Ricardo, plus tôt cette semaine, qu’Arnaud Soly a fait l’annonce de son nouveau spectacle solo. « On cherchait une bonne idée pour présenter le show, dit-il. L’annoncer à Ricardo, c’était super random (aléatoire). Ça fait longtemps que j’ai un buzz sur Ricardo. Je faisais des commentaires sur son site web et j’ai aussi fait des tounes. Mais on ne s’était encore jamais rencontrés. »

Sans surprise, Arnaud Soly parlera de Ricardo dans son spectacle Stand-up, qui sera mis en scène par Fabien Cloutier. Au fait, pourquoi ce titre pour un spectacle ? « Ç’a été long à trouver, en fait ! Ça fait d’abord référence à la propre pression qu’on se met. Sur l’affiche du spectacle, c’est comme si j’étais sur ma propre tête. Aussi, c’est parce que les gens me demandent souvent ce que je fais sur scène. Est-ce que ce sont des tounes ? Des jeux de mots ? Des personnages ? Non, c’est du stand-up. »

Reconnu pour ses gags très visuels sur les réseaux sociaux, Arnaud Soly a d’abord pensé transférer cet univers sur scène. « On a pensé avoir des écrans, de la projection. Mais je trouvais qu’un show à grand déploiement ne me ressemblait plus. J’avais envie de le faire sans artifice. J’ai un grand respect pour le stand-up. Mes humoristes préférés se pointent sur scène avec un t-shirt et un verre d’eau. Et ils réussissent à t’emmener dans un univers riche. »

Année chargée

Arnaud Soly se rappellera longtemps l’année 2019. En l’espace de quelques mois, il s’est marié, sa femme est tombée enceinte [elle accouchera en décembre], ils se sont acheté une maison et il vient d’annoncer sa première tournée solo.

« Ce sera difficile à égaler sur papier ! dit-il en riant. Mais je crois que 2020 sera tout aussi belle, mais d’une manière différente. Je vais apprivoiser le bébé et le one-man-show. J’ai vraiment une vie de rêve. Mais tout ça va très vite ! »

► Arnaud Soly présentera son spectacle Stand-up le 7 avril 2020, au Club Soda. Il jouera aussi les 28 et 29 avril 2020, au Théâtre du Petit Champlain de Québec. Pour toutes les dates : arnaudsoly.com.