Shank intraitable face au Phoenix

Alexis Shank a fort probablement connu son meilleur match de la saison et il a bien choisi son moment, soit face à la plus productive offensive du circuit Courteau. Les Saguenéens ont donc infligé une deuxième défaite en temps réglementaire de la saison au Phoenix de Sherbrooke et l’ont emporté 5 à 0, samedi après-midi, devant 3149 personnes au Centre George-Vézina.

Les Saguenéens, qui faisaient face à une équipe qui n’avait pas perdu en temps réglementaire à ses 15 dernières parties, ont dicté en bonne partie la rencontre de samedi dans un bel effort collectif. Après des temps un peu plus difficiles pour le portier des Saguenéens Alexis Shank, le numéro 31 des Bleus a été tout simplement fumant. Malgré 34 tirs en sa direction, les visiteurs n’ont jamais été en mesure déjouer le gardien des Sags.

« Nos gars étaient prêts, a affirmé l’entraîneur des Bleus, Yanick Jean. Avec ce premier match dans la prochaine séquence de cinq parties, on vient de se donner beaucoup de confiance, même si tu ne peux pas jouer contre une équipe comme le Phoenix sans donner de chances de marquer. On avait bien joué face à eux en début de saison et ce fut encore le cas aujourd’hui, hormis quelques erreurs en début de troisième période, mais Shank a fait de gros arrêts à des moments opportuns. Il était plus ou moins satisfait de sa dernière game à Baie-Comeau, mais aujourd’hui, il nous a sauvés à quelques reprises avec un calme olympien et c’est certain que ça nous donne confiance. »

À noter que le Phoenix de Sherbrooke devait se débrouiller sans les services de leur prolifique attaquant Félix Robert (15 buts, 23 passes) pour un deuxième match consécutif, lui qui était toujours affecté par un virus.

Bienvenue Demers !

L’adage dit que tu n’as qu’une seule chance de faire bonne impression et Antoine Demers l’a bien compris lors de sa première partie avec les Bleus devant ses nouveaux partisans. Il a été le premier à déjouer l’excellent gardien Samuel Halvaj alors que le match n’était vieux que de six minutes. Dans la partie, Demers a même été utilisé en désavantage numérique par son nouvel entraîneur, Yanick Jean. Le #2 des Saguenéens a été très efficace lors des mises en jeu, lui qui a gagné 14 de ses 18 confrontations samedi après-midi. Demers a ajouté une mention d’assistance en fin de partie sur le 5e filet du match. Rappelons qu’avec l’Armada, le petit attaquant de 5 pieds et 8 pouces n’avait disputé que neuf parties en raison d’une congestion dans l’équipe chez les joueurs de 20 ans.

Les Sags disputeront leur prochain match dimanche après-midi, alors que les Diables rouges de Patrick Roy seront de passage à Chicoutimi. Daniel Moody obtiendra son quatrième départ de la saison.