Subban, le jeune vétéran

MONTRÉAL - À 30 ans, le défenseur P.K. Subban remarque lui-même un certain décalage entre lui et ses plus jeunes coéquipiers chez les Devils du New Jersey.

Si Subban s’est drôlement bien acclimaté aux réseaux sociaux au fil des ans, il se passionne un peu moins pour les jeux vidéo comme Fortnite.

«C’est une période différente maintenant, a affirmé Subban, samedi, lors d’un point de presse tenu avant le match entre le Canadien et les Devils. Quand les jeunes arrivent dans la ligue, ce n’est pas la même chose qu’à l’époque où je suis arrivé. Il y a eu beaucoup de changements en 10 ans, spécialement avec les réseaux sociaux. Ça ne faisait que commencer quand je suis arrivé.»

Subban reconnaît que les jeunes joueurs sont maintenant sous haute surveillance, hors glace, en raison des réseaux sociaux. C’est peut-être d’ailleurs une bonne chose si les recrues se concentrent en premier lieu sur le hockey.

«Tu as besoin de bonnes recrues dans une formation, a ainsi plaidé Subban. Il faut aussi avoir de l’expérience, mais il faut avoir cette énergie qu’apportent les jeunes chaque soir.

«C’est plaisant de jouer avec des gars plus jeunes. J’aime venir à l’aréna pour voir les jeunes s’améliorer chaque jour.»

Optimiste pour le Canadien

Avec Nico Hischier et Jack Hughes, les Devils sont particulièrement gâtés. Subban estime par ailleurs que le Canadien a aussi un bel avenir.

«La dernière fois que je suis venu ici, j’avais dit que le Canadien avait beaucoup de jeunes talentueux, a-t-il noté. Ils ont bâti une bonne équipe et on peut le voir maintenant.»

Parmi ses anciens coéquipiers du Canadien, Subban garde surtout contact avec le gardien Carey Price, mais aussi avec Dale Weise, qui évolue toutefois avec le Rocket de Laval depuis le début de la saison.

«J’ai mes propres coéquipiers que je devais apprendre à connaître alors je me concentrais là-dessus», a souligné Subban, avec le sourire.

À propos de son rendement, le défenseur convient que ça va de mieux en mieux avec les Devils.

«Je me sens bien sur la glace et je n’ai pas d’excuses», a dit Subban, faisant rire les médias en reprenant l’ancien slogan du club montréalais «No excuses».