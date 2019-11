Trains du REM fabriqués à rabais en Inde : «gênant», déplore Nadeau-Dubois

Les Québécois devraient « être gênés » de voir quel leurs cotisations à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) servent à encourager des entreprises comme Alstom, qui fait assembler les trains du REM en Inde, en offrant des salaires dérisoires.

Tel que rapporté dans nos pages, samedi, dans la ville industrielle indienne de Sri City, où jamais aucun syndicat n’a réussi à s’implanter, les sous-traitants de la multinationale française avec qui la CDPQ fait affaires reçoivent encore moins.

Les femmes de ménage doivent vivre avec 144 $ par mois, alors que les commis d’entrepôt gagnent à peine 40 $ de plus par mois.Certains ingénieurs d’Alstom rencontrés en Inde par une collègue de l’AFP-Services gagnent jusqu’à 810 $ canadiens par mois pour fabriquer les rames du futur Réseau express métropolitain. Les électriciens et responsables d’inventaires reçoivent pour leur part que 460 $ par mois.

« C’est une démonstration d’à quel point notre système économique fonctionne mal », a réagi le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en marge du congrès de sa formation politique, qui se déroule à Longueuil.

Mauvais aussi pour l’environnement

« C’est la bonne vieille recette du libre-échange néolibéral : c’est-à-dire qu’on délocalise des emplois dans des pays où les coûts de production sont moins élevés », regrette-t-il.

« Concrètement, des coûts de production moins élevés, ça veut dire des moins bons salaires et moins de protection environnementale », a-t-il observé.

« On devrait être gênés de nos cotisations à la Caisse de dépôt et de placement du Québec servent à financer des industries comme celle-là », considère en somme l’élu solidaire de Gouin.

Legault devant ses propres contradictions

Selon M. Nadeau-Dubois, une pareille situation place le premier ministre François Legault « devant ses (propres) contradictions ».

Lorsqu’il est revenu en politique avec la Coalition avenir Québec, l’ex-vice-président de la CDPQ, Christian Dubé, devenu président du Conseil du trésor, s’était dit « très à l’aise » avec la décision de faire construire les wagons du REM en Inde.

En juin dernier, M. Legault avait aussi dû s’excuser après avoir fait peu de cas de la relocalisation en Inde de certaines activités du fabricant de robinetterie Velan, qui s’est traduite par la perte de 200 emplois à Montréal.

« Pourtant, on le voit bien à quel point c’est absurde ce système-là, un système où on a une institution publique, la Caisse de dépôt et placement, qui fait une infrastructure de transport en commun et qui, parce qu’on adhère aveuglément au système économique actuel va faire construire des trains à l’autre bout du monde... C’est complètement ridicule », regrette M. Nadeau-Dubois.

Le co-porte-parole de QS espère que le changement de garde à venir à la tête de la CDPQ permettra d’effectuer un virage, en mettant « la question de la justice sociale puis du développement de l’économique locale au cœur » au cœur de son mandat.