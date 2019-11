Un convoi de parents de migrants disparus parcourt le Mexique

Composée de 45 femmes et cinq hommes, cette « Caravane de mères centraméricaines » annuelle, qui en est à sa 15 e édition, est entrée au Mexique depuis le Guatemala et compte se diriger vers la frontière avec les États-Unis.

« Il y a énormément de migrants disparus au Mexique. Entre 70 000 et 120 000, selon les calculs. Beaucoup sont dans des fosses communes, d’autres dans des charniers clandestins, d’autres encore à la morgue », a expliqué à l’AFP Martha Sanchez, une des organisatrices du mouvement.

« D’autres se cachent quelque part au Mexique et mènent des vies plus ou moins normales, en travaillant, mais n’ont pu reprendre contact avec leurs familles », par manque de moyens ou de crainte de se faire repérer par les autorités, a-t-elle ajouté.

Depuis la première édition de la « Caravane », il y a 15 ans, le mouvement a réussi à retrouver 310 migrants disparus, selon Mme Sanchez. Sa méthode consiste, entre autres, à visiter des prisons et des centres d’accueil et à diffuser des photos des disparus dans les lieux publics.