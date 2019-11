Un premier grand rôle au cinéma

Révélé au grand public dans la série humoristique Like-moi!, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques fait officiellement ses débuts au grand écran se glissant dans la peau d’un joueur de hockey déchu dans la comédie dramatique Les Barbares de La Malbaie. « Non seulement c’est mon premier vrai rôle au cinéma mais c’est aussi mon premier rôle de composition », souligne en entrevue l’acteur et humoriste.

Car, disons-le d’entrée de jeu, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques n’a absolument aucun point en commun avec le personnage antipathique qu’il incarne dans Les Barbares de La Malbaie, second long métrage du réalisateur Vincent Biron (Prank).

Ce personnage, c’est Yves Tanguay, une ancienne gloire du hockey qui a ruiné sa carrière en multipliant les mauvaises décisions et les frasques à l’extérieur de la patinoire. Évoluant désormais dans une équipe de hockey amateur de La Malbaie, il tente désespérément de relancer sa carrière avec l’aide de la seule personne qui croit encore en lui : son jeune cousin Jean-Philippe (Justin Leyrolles-Bouchard).

« On dit parfois que le talent, c’est comme un cheval, il faut que tu apprennes à le dompter, analyse Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. Tu peux être sur cheval de course mais ne jamais réussir à le dompter. Et pour moi, c’est ça le drame du personnage de Yves : il avait trop de talent pour sa personnalité. Il a gaspillé sa vie parce qu’il avait trop de talent. »

Pour ce premier rôle au cinéma (mis à part un personnage secondaire dans De père en flic 2), le comédien de 32 ans a donc dû effectuer un véritable travail de composition :

« C’est un personnage qui est aigre-doux, mais plus aigre que doux, lance-t-il en riant. Je dois avouer que c’était difficile pour moi de jouer un rôle qui est si peu aimable. Il n’y a rien à aimer vraiment chez lui. Il fallait essayer de le faire en assumant qu’il soit tout croche, et ça, ça n’a pas été facile. On n’a pas de compassion pour lui. Moi, en tout cas, je ne serais pas capable d’être ami avec lui. Il n’est pas intéressant, pas particulièrement brillant et il est paresseux. En tant qu’humain, tu n’as pas le goût d’être cette personne-là. Ç’a donc été très confrontant pour moi d’incarner ce personnage. »

Photo courtoisie, Entract Films

Trajectoires inverses

Le réalisateur Vincent Biron dit avoir abordé Les Barbares de La Malbaie comme un récit de passage à l’âge adulte (« coming of age » ). En accompagnant Yves dans un tournoi de hockey à Thunder Bay, le personnage Jean-Philippe aura en effet une prise de conscience sur la vraie nature de ce cousin qu’il idolâtre depuis trop longtemps.

« En lisant le scénario (écrit par Eric K. Boulianne, Marc-Antoine Rioux et Alexandre Auger), j’ai aimé la mélancolie des deux personnages principaux du film et de leurs trajectoires inverses, explique Vincent Biron.

« On a tous nos regrets dans notre vie et on a tous déjà vécu des moments où on a l’impression d’être passés à côté de quelque chose. Peut-être pas autant que Yves. Mais ça nous est tous déjà arrivé. Au-delà de l’humour du film, j’avais envie que les gens puissent aussi ressentir les émotions. J’aime beaucoup le cinéma d’Alexander Payne, par exemple. Nebraska est pour moi un film parfait. »

Selon Vincent Biron, un des défis du film était d’insuffler un peu d’humanité au personnage de Yves. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a confié le rôle à Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques :

« J’avais envie de travailler avec Philippe-Audrey parce que c’est quelqu’un d’assez doux et candide dans la vie et que j’avais l’impression qu’il pouvait apporter cela au personnage. Je ne voulais pas que le personnage de Yves soit seulement une espèce de pervers narcissique qui détruit tout sur son passage. Je sentais que Philippe-Audrey pouvait lui apporter quelque chose d’attachant. Ça reste un personnage tragique. Mais c’était important pour moi qu’il ne soit pas trop pathétique. »

► Les Barbares de La Malbaie prend l’affiche vendredi.