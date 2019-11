Une vraie chance pour Kaepernick?

La nouvelle a causé un certain émoi cette semaine. Samedi, Colin Kaepernick a eu l’occasion de s’entraîner devant les équipes de la NFL pour tenter de démontrer qu’il a toujours la forme et les aptitudes pour reprendre sa place comme quart-arrière dans cette ligue. Mais est-ce une réelle opportunité ou un geste de relations publiques de la part du circuit Goodell ? Poser la question, c’est y répondre.

Kaepernick a disputé son dernier match le 1er janvier 2017. Dans la NFL, aussi bien dire que c’est une éternité, surtout pour un quart-arrière maintenant âgé de 32 ans. Plusieurs quarts jouent maintenant jusque dans la trentaine avancée, mais pour un athlète particulier comme Kaepernick, qui mise en grande partie sur sa vitesse pour tromper la vigilance des défensives adverses, il se fait tard pour une tentative de retour.

C’est connu, l’ex-pivot des 49ers est vite passé de sensation de l’heure en 2012 et 2013 à quart-arrière contesté par la suite. Surtout, en devenant l’instigateur d’un mouvement de protestation contre les injustices sociales en mettant un genou au sol durant l’hymne national américain, il s’est forgé un statut d’indésirable pour une ligue qui carbure aux milliards et qui nageait en pleine controverse.

Drôle de timing

Certains diront que le commissaire démontre enfin sa bonne volonté, puisque la ligue a elle-même organisé cette journée s’apparentant à un « Pro Day » et lors de laquelle Kaepernick a pu discuter avec les équipes, s’entraîner et passer tous les tests physiques nécessaires. N’en croyez pas un mot !

Si Roger Goodell et la NFL étaient réellement sincères dans leurs intentions, pourquoi avoir lancé cette invitation à quelques jours d’avis, sans même aviser le clan Kaepernick, ni les 32 équipes, au préalable ?

Si Goodell et la NFL souhaitaient sincèrement que Kaepernick soit évalué en présence des entraîneurs et directeurs généraux les plus chevronnés, pourquoi avoir planifié cette journée un samedi ?

Le samedi, les équipes visiteuses sont en déplacement pour leur match du week-end et les équipes locales peaufinent les derniers détails de leur plan de match. Les directeurs généraux et plusieurs dépisteurs sont pour leur part occupés à épier les talents universitaires.

Dans ce contexte, Kaepernick a accepté l’invitation, mais a demandé que l’opération soit déplacée un mardi, qui est typiquement la journée où de tels entraînements sont organisés. Pourquoi, si la NFL souhaitait sérieusement offrir à Kaepernick le meilleur contexte pour se faire valoir, cette demande a-t-elle été rejetée ?

Crainte de poursuite

Il est vrai que la NFL n’a pas à se mettre à genou devant Kaepernick, mais tant qu’à lui tendre la main, aussi bien le faire dans des conditions optimales.

Il y a donc lieu de croire que cette initiative est plutôt une manière pour la NFL de se protéger d’une éventuelle deuxième poursuite contre elle pour collusion. L’activiste est sans emploi depuis maintenant deux saisons et demie, mais continue de clamer que la NFL a tout fait pour l’empêcher de reprendre sa place en unissant les 32 équipes contre lui.

Dans toute cette situation, il ne faut pas perdre de vue que Kaepernick ne répondait plus aux attentes à la fin de son parcours comme quart-arrière partant. Bien sûr, il ferait mieux que bien des réservistes actuels dans la NFL. Mais quel salaire commanderait-il ? La rumeur dit qu’il aurait eu une opportunité dans la défunte AAFL, mais qu’il se serait montré gourmand.

Et quelle équipe voudra gérer le bordel médiatique que sa venue créerait instantanément ? Aussi bien dire que la NFL entrouvre la porte à Kaepernick, mais préfère jaser dans le cadre de porte plutôt que de l’inviter à passer au salon.

5 points à surveiller

1. Revanche d’un duel épique

En octobre 2016, les quarts-arrière Deshaun Watson et Lamar Jackson rivalisaient dans un mémorable duel entre leurs universités respectives, Clemson et Louisville. Watson avait eu le dessus de justesse par 42-36 et l’actuel quart des Texans avait lancé cinq passes de touchés, dont deux dans les sept dernières minutes. Son vis-à-vis, actuellement chez les Ravens, avait passé pour 295 verges et couru pour 162 verges et deux touchés. Le match revanche de 13 h s’annonce grandiose !

2. Les Patriots en mission

Si les Patriots parviennent à vaincre les Eagles, il s’agira d’une neuvième victoire, ce qui leur assurerait une fiche gagnante pour une 19e année de suite. Dans l’histoire de la NFL, seuls les Cowboys ont fait mieux en enregistrant 20 saisons gagnantes de suite, de 1966 à 1985. Dans le sport professionnel, les Yankees de New York détiennent le record avec 39 saisons gagnantes de suite, de 1926 à 1964.

3. La défensive à l’attaque

Depuis des années, on répète à satiété que l’offensive fait foi de tout dans la NFL. Pas tout à fait... Depuis l’an dernier, à eux seuls, les Rams et les Bears totalisent 14 touchés défensifs. Incidemment, les deux équipes s’affrontent dans un duel qui n’annonce pas trop de flammèches offensives. La semaine dernière, pas moins de neuf touchés défensifs ont été inscrits à travers la ligue, même si six équipes étaient en congé.

4. 5000 en 50 pour « Zeke » ?

Dans l’histoire de la NFL, les porteurs de ballon qui ont accumulé 5000 verges au sol en 50 matchs ne sont pas légion. Le club sélect est composé de quatre membres du Temple de la renommée : Eric Dickerson (5597), Earl Campbell (5411), Jim Brown (5248) et Terrell Davis (5062). Ezekiel Elliott, le porteur des Cowboys, a besoin de 164 verges face aux Lions pour rejoindre ces immortels.

5. Choc à Mexico

Pour la quatrième fois seulement dans l’histoire de la NFL, un match est présenté à Mexico, soit celui de demain soir entre Chargers et Chiefs. L’an dernier, les Chiefs devaient y affronter les Rams, mais le match avait été déplacé à Los Angeles en raison du piètre état du terrain au Stade Azteca, à 7201 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les affrontements précédents ont eu lieu en 2005, 2016 et 2017. Le garde québécois Laurent Duvernay-Tardif devrait revenir au jeu.