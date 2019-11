400 buts: «C’est assez surréaliste» – Steven Stamkos

Steven Stamkos est devenu le premier joueur dans l’histoire du Lightning de Tampa Bay à atteindre le cap des 400 buts en carrière, samedi soir, en Floride, dans une défaite de 4 à 3 contre les Jets de Winnipeg.

Il est le neuvième joueur actif et le 98e dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à réaliser l’exploit. Parmi les joueurs actifs, seul Alexander Ovechkin y est parvenu plus rapidement. En effet, Stamkos n’a eu besoin que de 763 matchs pour y parvenir.

«Chaque fois que tu atteins une nouvelle marque, c’est bien quand ça se passe à la maison, devant tes partisans, a dit Stamkos en entrevue au site LNH.com.

«C’est assez surréaliste. Tu ne penses que tu vas marquer autant de buts dans la LNH. Et j’espère qu’il y en aura encore beaucoup. Ça aurait été mieux de gagner, mais c’est bien d’avoir réussi à le faire. Maintenant, je peux juste me concentrer sur le prochain match», a poursuivi le capitaine du Lightning.

L’Ontarien de 29 ans a fait secouer les cordages avec moins de trois minutes à faire au match pour réduire l’avance des Jets à 3 à 2. Il s’agissait de son septième but de la campagne. Il avait également obtenu une mention d’aide plus tôt dans la rencontre, sur le but de Victor Hedman.

Des éloges

Les membres du Lightning, à commencer par l’entraîneur-chef Jon Cooper, se sont montré très élogieux à l’égard de Stamkos.

«Les gars sont déçus d’avoir perdu le match, mais ils étaient réellement heureux pour "Stammer" [Stamkos], a dit Cooper. Quatre cents buts, c’est beaucoup. Les joueurs sont chanceux de jouer 400 matchs dans cette ligue et lui, il a 400 buts. C’est l’un des meilleurs joueurs de sa génération.»

«C’est un joueur d’élite dans cette ligue et il continue de l’être saison après saison. Je suis content d’être du même côté que lui maintenant, a indiqué Patrick Maroon. C’est un accomplissement incroyable. Lui et Ovechkin sont probablement les meilleurs marqueurs de la ligue. Et il le prouve chaque soir. Je suis vraiment heureux pour lui et je suis impatient de le voir atteindre la marque des 500.»