Des Raptors décimés s’inclinent à Dallas

Toujours privés des services de Kyle Lowry et Serge Ibaka, les Raptors de Toronto se sont inclinés par la marque de 110 à 102 face aux Mavericks, samedi, à Dallas.

La formation torontoise pouvait toutefois compter sur le retour au jeu d’OG Anunoby, lui qui avait quitté la rencontre face aux Clippers de Los Angeles, lundi dernier, après avoir reçu le doigt de son ancien coéquipier Kawhi Leonard dans l’œil. Il avait aussi raté le match de jeudi contre les Trail Blazers de Portland en raison de cette blessure. L’Anglais a inscrit huit points en un peu plus de 31 minutes de jeu.

Norman Powell a été le Raptor le plus productif avec 26 points.

Pour sa part, le Québécois Chris Boucher a joué plus de 12 minutes. Il a inscrit trois points, en plus d’ajouter trois rebonds et un tir bloqué.

Il s’agissait du cinquième match consécutif à l’étranger de la formation ontarienne. Les Raptors ont cumulé une fiche de 3-2 durant ce séjour. Ils retrouveront leurs partisans lundi, alors que les Hornets de Charlotte seront de passage au Scotiabank Arena.