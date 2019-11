Dominic Paquet reprendra la route en mai 2020

Après Rien qu’s’une gosse, Dominic Paquet annonce qu’il part en tournée avec un quatrième spectacle au titre presque aussi loufoque : Laisse-moi partir.

Si le titre nous fait plus penser à une chanson d’amour qu’à un spectacle d’humour, on n’a pas complètement tort. Laisse-moi partir est le titre d’une chanson de Nicole Martin qui date de 1979.

Avec l’abondance des spectacles d’humour, Dominic Paquet souligne l’importance d’avoir un titre original qui retient l’attention.

« Je pense qu’il ne faut pas que tu restes indifférent au titre, confie-t-il. Avec Rien qu’s’une gosse, un bouche-à-oreille s’est fait, à cause du ‘‘show’’, mais le titre a aidé à vendre aussi. Les gens trouvaient ça drôle. Mais ça peut être négatif aussi. Si ce n’est pas bon, tu retiens le titre du show que tu n’as pas aimé ! »

Avec Michel Courtemanche ?

Laisse-moi partir ne reflète en rien le contenu du quatrième spectacle en carrière de l’humoriste, qui prendra la route en mai 2020. On y retrouvera une variété d’univers et de personnages, promet-il.

Le choix d’un metteur en scène n’est pas encore fixé, mais Dominic Paquet a exprimé un souhait clair de retravailler avec Michel Courtemanche. Ce dernier signait la mise en scène de son deuxième « one man show », Paquet voit le jour, pour lequel il avait vendu 60 000 billets.

Le suivant, Rien qu’s’une gosse, a été vu par 220 000 spectateurs en 350 représentations. Il avait été mis en scène par Réal Béland. « On dirait qu’il y a un côté de moi qui voudrait qu’il récolte ce qu’il m’a aidé à atteindre, explique-t-il. Les 60 000 billets, ce n’est pas mauvais, mais si on peut vendre beaucoup pour le prochain ‘‘show’’ pour qu’il puisse en faire partie et récolter ce qu’il a semé avec moi au deuxième ‘‘show’’, je serais content pour lui. »

►La première de Laisse-moi partir aura lieu le 26 mai à la salle Albert-Rousseau de Québec. Le spectacle Rien qu’s’une gosse est disponible en DVD.