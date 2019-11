Écouter les nouvelles en balado

Il peut être épuisant de se tenir informé.

Journaux, radios et chaînes de nouvelles nous bombardent d’information à toute heure du jour ou de la nuit.

Même pour un passionné de l’information comme moi, ce rythme effréné donne l’impression de ne jamais pouvoir réellement être à jour.

Pour certaines personnes, la clé est de s’en tenir à l’essentiel et de méticuleusement choisir ses sources plutôt que de se forcer à ingurgiter le plus de contenus possibles.

Certains balados quotidiens peuvent justement aider à mettre de l’avant les enjeux les plus importants du moment.

Il faut cependant reconnaitre qu’il n’est pas idéal de s’en tenir à une seule source. Ce qui semble anodin pour l’un peut très bien être considéré important pour l’autre.

Entre les nouvelles municipales et ce qui se déroule à l’autre bout du monde, beaucoup de sujets peuvent être abordés.

Heureusement, les balados d’actualité sont habituellement plutôt courts, concis et donc faciles à écouter en rafale.

Pour suivre la politique américaine

Plusieurs accros à l’actualité d’ici sont tout autant fascinés par les nouvelles américaines.

Pour le meilleur et pour le pire, la politique canadienne peut paraitre bien ennuyeuse en comparaison à ce qui se déroule au sud de la frontière.

Au moment d’écrire ces lignes, de nombreux balados américains portent leur attention à la procédure de destitution qui vise le président américain, Donald Trump.

Peu importe le camps dans lequel vous vous placez dans cette histoire, nous parlons ici d’un évènement politique peu commun qui mérite notre intérêt.

Si vous vous intéressez au processus sans savoir par où commencer, votre premier arrêt devrait être l’épisode A Third Grader’s Guide to the Impeachment Hearings du populaire balado animé par Michael Barbaro du New York Times.

Suivant cette charmante introduction, le balado quotidien du réputé journaliste Brian Lehrer, Impeachment : A Daily Podcast, vous aidera à plonger dans le vif du sujet.

Pour une version plus dynamique et franchement rafraichissante, Buzzfeed et iHeartRadio produisent depuis octobre l’excellent balado Impeachment Today qui s’attarde aussi très bien au dossier, mais avec une bonne touche d’humour.

Les auditeurs intéressés à entendre un point de vue différent peuvent aussi écouter le plus récent projet de balado de Steve Bannon, l’un des principaux acteurs responsables pour l’élection de Donald Trump. War Room : Impeachment est à prendre avec un g rain de sel, mais reste fascinant pour quiconque cherche à comprendre les extrêmes du système politique américain.

Chers accros aux balados, écrivez-moi à frederic.muckle@quebecormedia.com pour me faire part de vos suggestions de balados.

5 balados d’actualités quotidiennes

Tannés de lire le journal ou de regarder le bulletin de nouvelles? Voici cinq balados d’actualités quotidiennes à écouter pour facilement vous tenir au courant.

Là-haut sur la colline – QUB Radio

Chaque jour de semaine, le chevronné journaliste Antoine Robitaille discute des enjeux provinciaux de l’heure avec les politiciens concernés. Un balado idéal pour ceux qui veulent allez au fond des sujets politiques qui font jaser le Québec.

The Daily – New York Times

La référence aux États-Unis pour ce qui est des balados d’actualité, The Daily présente à chaque jour son interprétation de ce qui se déroule en politique américaine avec l’aide de collaborateurs de talent travaillant pour le New York Times.

Flash Info – ICI Rad io-Canada Première

Par capsules de 2 minutes, ce balado présente l’essentiel de l’actualités à chaque jour. Un balado parfait pour les gens qui n’ont pas de temps à perdre.

Programme B – Binge Audio

Un enjeu à la fois, le journaliste français Thomas Rozec explore quotidiennement un sujet touchant à l’actualité française ou internationale pour nous aider à un peu mieux comprendre ce qui déroule à travers le monde.

Today Explained – Vox

À l’instar de ses très populaires vidéos d’explications sur Youtube, le média américain Vox présente avec Today Explained un balado qui décortique clairement un enjeu important cinq fois par semaine.

*Pour une alternative en français : Ça s’explique