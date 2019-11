Homme de 48 ans disparu à Saint-Hyacinthe

Un homme de 48 ans manque à l’appel à Saint-Hyacinthe, a annoncé dimanche la Sûreté du Québec (SQ).

Pierre Corbin a été aperçu pour la dernière fois jeudi vers 23h dans cette municipalité de la Montérégie.

Il pourrait conduire un véhicule Nissan Versa 2009 gris, avec quatre portes et immatriculé G13GHK, a mentionné la SQ par communiqué.

La police a précisé que sa famille craint pour sa sécurité et sa santé.

Pierre Corbin mesure 1,60m (5 pi 3 po) et pèse 84 kg (185 lb). Ayant les yeux et les cheveux bruns, il portait un bandeau noir, un manteau beige court et des bottes de travail noires jeudi dernier.

Toute personne ayant des informations concernant cette disparition peut contacter le 911 ou la Centrale de l’information criminelle de la SQ de manière anonyme au 1 800 659-4264.