Il y a des règles à respecter sur Internet

Chaque jour, des milliers d’annonces sont publiées sur différents sites de vente en ligne entre particuliers. Lorsque vous vendez un objet sur l’un de ces sites, vous passez un contrat avec l’acheteur. Vous devez donc respecter un certain nombre de règles, ou votre acheteur pourrait se retourner contre vous !

Par exemple, si vous mettez en vente des pneus et des jantes de roues, indiquez les bonnes mesures. Si vous êtes inexact, l’acheteur peut avoir des recours contre vous. C’est ce qui est arrivé dans une affaire où un vendeur qui n’avait pas indiqué les bonnes mesures a dû rembourser à l’acheteur le prix payé pour les pneus et les jantes, les frais d’huissiers et les frais pour l’inspection des roues.