«Je vais au bout de mes rêves avec cet album-là» – René Turgeon

Mario Pelchat, Yves Lambert, Maxime Landry, Patrick Norman, Émilie et Paul Daraîche, aussi réalisateur de l’album, lui ont tous dit oui pour interpréter des classiques comme Les enfants oubliés, La plus belle nuit, Père Noël arrive ce soir ou Joyeux Noël.

«En premier lieu, cet album-là, c’est un cadeau que je me fais à moi », confie avec fierté celui qui a mis toute son énergie dans le projet depuis cet été, et qui savoure toutes les facettes de sa carrière musicale.

«J’ai atteint mon objectif, ajoute-t-il. Je me suis prouvé en tant qu’homme d’affaires. Là, je me prouve en tant qu’artiste qui est capable de côtoyer ces gens-là.»

Il n’y a pas plus ancré dans nos racines qu’un album de Noël country, et particulièrement celui de René Turgeon, dont les sonorités nous ramènent au folklore. «Paul [Daraîche] me dit souvent : “Change pas, garde tes racines”. Alors cet album-là, c’est ça. Je voulais que ce soit un album proche des gens. Ça reflète les Noëls et les jours de l’An québécois», dit-il.