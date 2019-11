Maman de trois enfants et coureuse performante

Karine Lefebvre a trois enfants à la maison et 30 élèves dans son gymnase comme professeure d’éducation physique. Elle réussit à mettre au compteur suffisamment de kilomètres par semaine pour être une coureuse performante.

Ne soyez pas surpris de la voir faire des intervalles sur la piste à côté de l’école Montagnac ou encore faire le tour du lac à la course. Chose certaine, elle le fait toujours avec une énergie qui ne s’explique pas et une concentration inébranlable, ce qui ne l’empêche pas de sourire aux gens qu’elle croise. La course aime Karine et Karine aime la course... Ça paraît !

Karine Lefebvre a propulsé la course tout autant qu’elle est propulsée par la course. On dit que les plus belles relations sont celles du partage. Assurément, la course et Karine ont une magnifique relation... et je crois que la clé du succès réside là.