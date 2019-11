Réussir l’école

Presque 40 ans plus tard, je me rappelle encore une déclaration de Renald Legendre, professeur émérite de l’UQAM, affirmant que « le rôle de l’éducation et de l’enseignant n’est pas de reproduire la courbe de Gauss, mais d’amener tous les élèves vers la réussite ».

Le jour où le gouvernement et les enseignants considéreront l’échec d’un élève comme le leur, il surgira alors un changement pour le mieux, très différent du brassage de structures et des guerres de pouvoir que suscite le projet de loi 40.

Le jugement avant la note

Une certaine intelligentsia québécoise et plusieurs éducateurs pensent, malheureusement, que les études supérieures ne conviennent pas à tout le monde. Plus dramatique encore, le cursus scolaire ne serait également pas à la portée de tous, ce qui facilite le dédouanement de plusieurs enseignants devant l’échec de leurs élèves.

C’est ainsi que le prof de cégep qui voit 40 % de ses élèves échouer à son cours se targue d’être exigeant et de refuser le nivellement vers le bas, plutôt que de s’interroger sur ce qu’il devrait faire pour obtenir un plus fort taux de réussite.

De même pour les syndicats qui se scandalisent que leurs membres soient invités par la direction d’établissement à rehausser la note lorsqu’elle se situe près du seuil de réussite. Les représentants syndicaux devraient plutôt y voir un effort pour amener l’élève plus loin dans son parcours.

Toute cette agitation autour de la note sert-elle vraiment l’intérêt de l’élève ?

Pas évident !

En effet, l’éminent professeur américain Alfie Kohn invite à retarder le plus longtemps possible le moment où une note doit être mise sur les performances de l’élève et à s’assurer qu’elle ne lui soit pas nuisible.

Estime de soi et motivation sont pour l’élève des piliers de la réussite que l’enseignant devrait s’imposer comme préoccupation constante.

L’évaluation s’inscrit dans la formation de l’élève en le guidant dans son cheminement, il serait dommageable de la transformer en outil de découragement. Encore plus triste de faire échouer un élève à un point sous la barre du 60 % quand on sait que, chez les voisins ontariens, le seuil est à 50 %.

Le jugement professionnel devrait surpasser la statistique des tests !

Les données probantes

Les actions politiques ou professionnelles dans le monde de l’éducation relèvent souvent de l’ordre des traditions ou des croyances plutôt que de s’appuyer sur les méta-analyses en recherche. Même le ministre actuel, qui s’affichait pourtant favorable à un institut d’excellence en éducation lorsqu’il était dans l’opposition, propose des changements qui reflètent plus ses préjugés que des modifications dictées par des données probantes.

Mis à part une prise de contrôle hostile du ministre et de ses fonctionnaires sur le système scolaire québécois, on ne perçoit pas en quoi ses projets de transformation, qui recueillent la désapprobation générale, réduiront le nombre d’élèves en difficulté qui ne cesse de croître depuis l’instauration de la réforme de 1999.