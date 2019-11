Un 900e gain en carrière pour Joel Quenneville

L’homme de 61 ans devient seulement le second instructeur de l’histoire du circuit Bettman a atteindre une telle marque. Il est seulement devancé par le légendaire Scotty Bowman, qui a accumulé 1244 gains entre 1968 et 2002.

«Je suis très heureux que Joel ait atteint cette marque historique, a dit le directeur général et président des opérations hockey des Panthers Dale Tallon, samedi, au site internet de l’équipe. D’être l’un des deux entraîneurs à gagner 900 matchs derrière un banc de la LNH relève de l’exploit. De ma part et de la part de toute l’organisation des Panthers, nous sommes honorés de partager ce moment avec Joel, son personnel d’entraîneurs et sa famille, et nous le félicitons pour l’atteinte de ce plateau.»

Quenneville est surtout reconnu pour son prolifique passage avec les Blackhawks de Chicago entre 2008 et 2018, où il a remporté trois fois la Coupe Stanley et manqué les séries éliminatoires à une seule reprise.

En 1655 parties dans la LNH, le pilote montre une fiche de 900 victoires, 536 revers, 77 matchs nuls et 142 défaites en prolongation. En plus des Panthers et des «Hawks», l’ancien défenseur a été à la tête des Blues de St. Louis et de l’Avalanche du Colorado. Il a également été entraîneur adjoint avec ces derniers et avec les Nordiques de Québec.