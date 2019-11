L'espoir Jérémie Poirier, un défenseur décontracté

Lundi 4 novembre, il est autour de 11 h au TD Station de Saint-Jean. Jérémie Poirier se présente devant les deux journalistes ayant demandé à lui parler quelques heures avant le premier match de la série Canada-Russie, et ce qui saute aux yeux, c’est son style décontracté. Casquette à l’envers sur le dessus de la tête, il prend le temps de répondre aux questions sans tomber dans les clichés, mais, surtout, avec beaucoup de calme.

Ce qui peut, à première vue, ressembler à de la nonchalance est plutôt une légèreté qui est une partie intégrante de la personnalité du talentueux défenseur des Sea Dogs de Saint-Jean, considéré comme l’un des meilleurs espoirs à sa position en vue du prochain repêchage de la LNH.

«Jérémie est un jeune facile à vivre et décontracté. C’est le genre de gars qui est simplement heureux de venir à la patinoire tous les jours. Il n’y a pas grand-chose qui le rend nerveux. C’est un trait de personnalité qui l’aide à être le joueur qu’il est», confirme son entraîneur avec les Sea Dogs, Josh Dixon.

Sur la patinoire, c’est la même chose. L’arrière gaucher joue avec confiance et n’hésite pas à se porter en attaque, comme en font foi ses 23 points en autant de parties cette saison.

«Il a des mains incroyables et un instinct offensif de haut niveau. Il est très dynamique et a la capacité de contrôler le jeu à la ligne bleue offensive», ajoute Dixon.

On s’en doute, Poirier ne s’en fait pas outre mesure avec le fait qu’il en soit à son année de repêchage. Toutefois, il ne cache pas que de présenter ce genre de chiffres, surtout au cours d’une année où il est épié par les recruteurs de toutes les formations de la LNH, vient à point.

«Je ne voulais pas me mettre trop de pression avec les points, mais ça tombe que j’en mets au tableau cette saison. Dans l’ensemble, je patine bien, je bouge bien la rondelle et je joue avec confiance. C’est ce que je dois faire pour avoir du succès. De plus, j’essaie de jouer un rôle de leader dans notre équipe. On n’a pas beaucoup de vétérans, et c’est un rôle que j’aimerais prendre dans le futur, alors je commence déjà à imposer mon leadership.»

Jeu défensif

Mais tout n’est pas parfait. Son différentiel de -17 le place parmi les pires dans la LHJMQ.

Le fait qu’il évolue avec les Sea Dogs, l’équipe qui a accordé le plus de buts à l’adversaire depuis le début de la saison (112 buts contre) n’aide assurément pas, mais Poirier est conscient que son jeu sans la rondelle a besoin d’amour.

«Je dois améliorer mon jeu en zone défensive puisque je perds des gars pour aucune raison, lance-t-il avec franchise. Je dois travailler là-dessus et être plus alerte. Si je le fais, ça va m’aider à jouer au prochain niveau. Aussi, j’ai un bon gabarit et je pense que je pourrais m’en servir un peu plus», ajoute l’arrière de 6 pi et 199 lb.

Aatu Räty, premier en 2021?

Il est encore très tôt, mais il ne semble pas y avoir de réel choix consensuel en ce moment à savoir qui est le meilleur espoir en vue du repêchage de 2021. En fait, ce n’est pas aussi clair que lors d’autres années. Toutefois, il semble que le jeune attaquant finlandais Aatu Räty soit le joueur en tête de liste à l’heure actuelle. Le centre de 6 pi 1 po et 181 lb s’est promené entre les rangs juniors et séniors cette année avec le programme de Kärpät. Avec le grand club, il a récolté quatre points en sept parties cette saison. Il faudra également surveiller le défenseur Luke Hughes, le frère de Jack et Quinn, dont on dit également beaucoup de bien.

Un espoir allemand sur les traces de Leon Draisaitl

L’Allemagne a de très bonnes chances de voir un joueur de son pays être sélectionné en première ronde du repêchage de la LNH pour une troisième année consécutive, en juin prochain. Après Dominik Bokk en 2018 et Moritz Seider l’été dernier, c’est l’attaquant Tim Stützle qui fait jaser cette année. En 19 parties avec l’Adler Mannheim, en première division allemande, il revendique 16 points. On parle de lui comme du plus bel espoir issu de ce pays depuis Leon Draisaitl en 2014.