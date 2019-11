Un enfant meurt après une collision impliquant deux véhicules et un orignal

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX | Un jeune garçon a perdu la vie et une fillette se trouvait en état critique, dimanche soir, à la suite d'une collision entre un original et un véhicule à Notre-Dame-de-la-Paix, en Outaouais.

Selon ce qu'a expliqué la Sûreté du Québec, un véhicule a d'abord percuté un orignal sur le rang William (la route 323) vers 14 h, projetant le cervidé directement sur un autre véhicule qui arrivait en sens inverse.

Parmi les cinq personnes qui prenaient place dans ce véhicule, on compte un garçon qui a perdu la vie, une fillette qui se trouvait en état critique en soirée et un autre enfant qui n'a pas subi de blessure. Deux adultes ont, pour leur part, subi des blessures mineures, en plus d'un choc nerveux.

Le conducteur du premier véhicule, qui a percuté l'original, n'a pas été blessé.

La route 323 a été fermée à la circulation en raison de cet accident, le temps de laisser les enquêteurs de la SQ mener leur enquête pour déterminer les causes et circonstances exactes entourant cet événement.