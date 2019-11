Un petit match tranquille de 21 buts dans la Ligue junior de l’Ontario

Un but de Tag Bertuzzi en prolongation a permis aux Bulldogs de Hamilton de l’emporter 11 à 10 contre les Wolves de Sudbury, dimanche, dans un match de la Ligue junior de l’Ontario.

Il s’agissait d’un quatrième but dans ce match pour le fils de Todd. L’espoir des Kings de Los Angeles Arthur Kaliyev s’est également mis en évidence avec une récolte de deux buts et deux aides, tandis qu’Avery Hayes a inscrit un tour du chapeau. Les Bulldogs ont inscrit pas moins de huit buts en deuxième période.

Chez les perdants, neuf joueurs différents ont secoué les cordages. Blake Murray est celui qui a inscrit un doublé en plus d’ajouter une passe. L’espoir de premier plan Quinton Byfield a été «limité» à un but et une aide.

Les deux formations ont évidemment utilisé leurs deux gardiens au cours de la rencontre.

Christian Purboo a amorcé la rencontre pour Sudbury et a concédé huit buts sur 34 tirs avant de céder sa place à Mitchell Weeks, qui a ensuite donné trois buts sur cinq tirs.

Du côté des Bulldogs, Zachary Roy a donné cinq buts sur 16 tirs avant d’être remplacé par Marco Costantini, qui a cumulé ces mêmes statistiques.