Une femme de Montérégie portée disparue

Une femme de 36 ans de Montérégie est portée disparue depuis samedi, alors que sa famille craint pour sa sécurité.

Kimberley Grieg, résidente de Cowansville, a été vue pour la dernière fois à la Gare Centrale de Montréal, vers 8 h, où elle est montée dans un bus.

PHOTO COURTOISIE

La police pense qu’elle pourrait maintenant se trouver en Ontario.

Kimberley Grieg mesure 161 cm (5 pi 3 po) et pèse 49 kg (110 lb). Elle a les cheveux frisés châtains, d’une longueur allant jusqu’au postérieur. Elle a les yeux bleus et arbore plusieurs tatouages de tête de morts et de motifs japonais aux épaules et à la main droite.

Elle portait à sa dernière apparition un jean bleu, un manteau d’hiver vert foncé et des Doc Martens. Elle avait avec elle un sac à dos Herschel brun et un sac de bagages noir à bandoulière.

La Sûreté du Québec demande à la population de contacter le 911 si elle pense avoir des informations concernant la femme, ou de contacter la ligne confidentielle de la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.