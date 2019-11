Blessures chez le Canadien: Geoff Molson se croise les doigts

Malgré les mauvaises nouvelles en provenance de Montréal, Geoff Molson garde la foi.

Le président du Canadien, qui était de passage à Toronto, lundi, pour la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du hockey, s’attend à ce que les joueurs poursuivent sur leur lancée malgré les blessures aux attaquants Jonathan Drouin, deuxième meilleur buteur des siens, et Paul Byron.

«Ce n’est jamais facile de voir deux vétérans se blesser la même soirée, a-t-il admis dans une entrevue avec TVA Sports. On va s’arranger. C’est une opportunité pour les jeunes et d’autres joueurs d’élever leur jeu et de jouer un rôle plus important au sein de l’équipe.»

«On devra se passer d’eux de quatre à six (Byron) et de six à huit semaines (Drouin). J’espère qu’on va performer.»

Peu de gens pouvaient prédire que le Tricolore (11-5-4) occuperait le deuxième rang de sa section au quart de la saison. Bien que ce succès soit impressionnant, les joueurs doivent continuer de mettre l’épaule à la roue, estime M. Molson.

«J’aime notre début de saison. Tout le monde travaille fort. On a bâti sur la dernière saison et je suis très fier de notre rendement jusqu’ici, a-t-il noté.

«On a une période plus difficile qui s’annonce avec les blessés, mais j’espère qu’on va continuer de bien jouer.»