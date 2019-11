Déceptions et changements

Au quart de la saison dans la LNH, force est d’admettre qu’il y a eu plusieurs déceptions parmi les hommes masqués, dont trois gagnants du trophée Vézina, Andrei Vasilevskyi, Sergei Bobrovsky et Pekka Rinne.

Les huit autres gardiens titulaires (en début de saison du moins) exclus de notre Top 30 sont, dans l’ordre du classement, Joonas Korpisalo (Blue Jackets), Carter Hart (Flyers), Devan Dubnyk (Wild), Craig Anderson (Sénateurs), Martin Jones (Sharks), Jimmy Howard (Red Wings), Jonathan Quick (Kings) et Cory Schneider (Devils), qui vient d’être placé au ballottage.

Même si le jeu du gardien n’est pas toujours la seule cause de statistiques peu enviables, il est exceptionnel de constater que 11 gardiens numéro un sont présentement exclus de notre Top 30, comparativement à six à pareille date l’an dernier, soit Jake Allen, Martin Jones, Cam Talbot, Matt Murray, Mike Smith et Roberto Luongo.

Un an plus tard, Luongo est à la retraite, Smith et Talbot ont changé d’adresse et de statut, Allen a perdu son poste de numéro un à St-Louis et Murray soulève des doutes à Pittsburgh. Au moins, Jones commence à démontrer des signes encourageants chez les Sharks et on sait qu’il peut faire un bon travail.

Changements à venir

Est-ce que les problèmes des 11 gardiens numéro un présentement exclus de notre Top 30 sont annonciateurs de changements à venir ?

Dans le cas des deux gardiens russes, résidant en Floride, Vasilevskiy (Lightning) et Bobrovsky (Panthers), ils sont bien en selle tout comme Dubnyk et Jones à un moindre degré. Le jeune Hart (Flyers) n’a pas à s’inquiéter lui non plus. Il est doué et il apprend.

Rien n’est certain, toutefois pour les six autres gardiens identifiés. Rinne (37 ans) et Anderson (38 ans) seront les prochains à signer leurs papiers de retraite (avec Henrik Lundqvist, 25e au classement). Reste à savoir quand. Anderson est en fin de contrat. Rinne, joueur le plus utile de l’histoire des Predators selon les dires du directeur général, David Poile, est lié pour une autre saison.

On se demande si Schneider n’est pas au bout du rouleau à 33 ans tellement les blessures l’ont affligé. Au même âge, Quick est en meilleure condition avec un contrat valide pour trois autres saisons, mais ce n’est pas jojo chez les Kings. Jimmy Howard (Wings) a 35 ans et on prépare l’avenir à Detroit.

Petr Mrazek (Hurricanes) et Joonas Korpisalo (Blue Jackets) n’ont pas encore prouvé qu’ils étaient de véritables gardiens numéro un. À 35 ans, Corey Crawford est de retour dans notre Top 30 (18e) et on lui souhaite de rester en santé.

La LNH est de plus en plus une ligue de jeunes et de bons gardiens pointent à l’horizon. De façon générale, un important changement de garde du filet s’annonce d’autant plus que Seattle aura son équipe en 2021-22. À suivre...

Price en avance sur l’an dernier

Carey Price a fait un bond de huit rangs dans notre classement, cette semaine, pour atteindre le 11e échelon, un sommet pour lui cette saison. Il est en avance sur la dernière campagne, alors qu’il occupait le 28e rang à pareille date avec une fiche de 7-4-4, 0,900, 3,05. Il avait terminé la saison en force pour finir au sommet du palmarès. Il domine la ligue au chapitre des victoires avec 10 en compagnie de Marc-André Fleury et Braden Holtby.

Les bons gardiens aident souvent leurs coéquipiers à mieux jouer et c’est le cas de Connor Hellebuyck (4e) chez les Jets. « On jouait mal en début de saison, mais Connor nous donnait une chance de gagner tous les soirs et nous jouons beaucoup mieux devant lui, maintenant », a reconnu son capitaine, Blake Wheeler.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Robin Lehner CHI 10319 2 Darcy Kuemper ARI 10288 3 Thomas Greiss NYI 10270 4 Connor Hellebuyck WPG 10232 5 Anders Nilsson OTT 10169 6 Tuukka Rask BOS 10165 7 Marc-Andre Fleury VEG 10149 8 Ben Bishop DAL 10146 9 Jaroslav Halak BOS 10134 10 Jordan Binnington STL 10114 11 Carey Price MTL 10110 12 John Gibson ANA 10103 13 David Rittich CGY 10094 14 Mikko Koskinen EDM 10091 15 Anton Khudobin DAL 10056 16 Philipp Grubauer COL 10056 17 Frederik Andersen TOR 10052 18 Corey Crawford CHI 10050 19 Linus Ullmark BUF 10040 20 Mike Smith EDM 10033 21 Jacob Markstrom VAN 10031 22 Matt Murray PIT 10028 23 Semyon Varlamov NYI 10027 24 Thatcher Demko VAN 10005 25 Henrik Lundqvist NYR 9982 26 Carter Hutton BUF 9971 27 Brian Elliott PHI 9970 28 Braden Holtby WSH 9950 29 MacKenzie Blackwood NJD 9927 30 Petr Mrazek CAR 9905 31 Andrei Vasilevskiy TBL 9889 32 Joonas Korpisalo CBJ 9863 33 Carter Hart PHI 9863 34 Pekka Rinne NSH 9845 35 Devan Dubnyk MIN 9813 36 Craig Anderson OTT 9805 37 Martin Jones SJS 9784 38 Jonathan Bernier DET 9782 39 Sergei Bobrovsky FLA 9721 40 Jimmy Howard DET 9718 41 Jonathan Quick LAK 9656 42 Tristan Jarry PIT 10222 43 Ryan Miller ANA 10027 44 Pavel Francouz COL 10009 45 Adam Werner COL 10007 46 Antti Raanta ARI 9999 47 Curtis McElhinney TBL 9965 48 Ilya Samsonov WSH 9962 49 Alexandar Georgiev NYR 9935 50 James Reimer CAR 9874 51 Alex Stalock MIN 9858 52 Sam Montembeault FLA 9836 53 Elvis Merzlikins CBJ 9754 54 Cam Talbot CGY 9739 55 Keith Kinkaid MTL 9724 56 Jake Allen STL 9724 57 Malcolm Subban VEG 9671 58 Jack Campbell LAK 9648 59 Michael Hutchinson TOR 9643 60 Juuse Saros NSH 9639 61 Aaron Dell SJS 9585 62 Antoine Bibeau COL 9546 63 Laurent Brossoit WPG 9512 64 Cory Schneider NJD 9312 65 Kasimir Kaskisuo TOR 9226 66 Oscar Dansk VEG 9171

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.