Défaites en série: Matthew Tkachuk veut que ça change

L’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk a décidé d’envoyer un message à ses coéquipiers, entraîneurs et la direction de sa formation, dimanche soir, après un revers de 6 à 0 contre les Golden Knights à Vegas.

«C’est dégueulasse. C’est mauvais, très mauvais présentement. Nous avons besoin de faire bouger les choses, il faut que quelque chose change, a désespérément dit le jeune homme de 21 ans aux journalistes présents dans le vestiaire des Flames après la défaite. Nous devons revenir nous-même et retrouver ce qui nous caractérisait, parce que ce n’est pas plaisant.»

L’équipe albertaine n’a pas connu le plaisir de la victoire à ses quatre dernières sorties. Elle a également été blanchie dans un deuxième match consécutif. Il s’agissait d’ailleurs de la première fois depuis 2009 que les Flames n’inscrivaient aucun but lors de rencontres disputées lors de deux journées consécutives.

«Ça devient lassant. Nous sommes incapables de nous donner une avance, a exprimé Tkachuk. Nous jouons du hockey de rattrapage et ils marquent six buts contre nous, et ce, même si nous avions un match assez serré avant la troisième période.»

«Nous les avons laissé faire ce qu’ils voulaient et nous avons laissé tomber notre gardien à de nombreuses reprises. C’est lassant», a-t-il conclu.

Après avoir surpris la planète hockey en 2018-2019 avec l’obtention du premier rang dans l’Association de l’Ouest, les Flames ne semblent plus être la même équipe cette saison. Elle a présentement un dossier de 10-10-3, ce qui lui confère la cinquième position dans la section Pacifique.

Calgary tentera de renverser la vapeur, mardi soir, alors que l’Avalanche du Colorado sera de passage au Saddledome. La tâche ne sera cependant pas évidente, car la formation du Colorado a remporté quatre de ses cinq derniers duels.