Disparition en France en 1993: un juge va enquêter sur la piste du tueur Fourniret

La justice française a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pour «séquestration suivie de mort» après les gardes à vue du tueur en série Michel Fourniret et de son ex-femme, soupçonnés d’être impliqués dans la disparition d’une jeune femme en 1993.

Confiée à un juge d’instruction, l’enquête ouverte au cours du week-end porte sur la disparition dans le département de l’Orne (nord-ouest) le 18 décembre 1993 de Lydie Logé, 29 ans, dont le corps n’a jamais été retrouvé, selon le parquet de Caen (nord-ouest de la France).

Le parquet avait rouvert le dossier en 2018 en raison de rapprochements trouvés entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l’ADN d’une ascendante de Lydie Logé.

Les gardes à vue du tueur en série et de son ex-épouse Monique Olivier la semaine dernière ont permis d’établir « un possible cheminement de Michel Fourniret dans l’Orne », selon Carole Étienne, procureure de la République de Caen, « un possible cheminement dans l’Orne qu’il ne conteste pas ».

Ces éléments vont « engager des investigations très poussées », a-t-elle souligné, tout en restant prudente, car « il y a encore des vérifications à faire ».

Michel Fourniret a été condamné en 2008 à la perpétuité incompressible pour sept meurtres de jeunes femmes ou d’adolescentes entre 1987 et 2001, précédés d’un viol ou d’une tentative de viol.

Monique Olivier avait été condamnée à la perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 28 ans pour complicité dans quatre des meurtres et le viol en réunion d’une jeune fille.

Le 16 novembre 2018, Michel Fourniret a été à nouveau condamné à la perpétuité pour l’assassinat en 1988 de Farida Hammiche, dont le corps n’a jamais été retrouvé. Son ex-épouse Monique Olivier était condamnée à 20 ans de réclusion criminelle.