Fleury devient un régulier

Cale Fleury a marqué son premier but dans la LNH en déjouant Mackenzie Blackwood d’un tir précis du revers après une belle incursion en territoire offensif. Ça prenait une bonne dose de confiance pour réussir ce type de jeu, samedi contre les Devils du New Jersey.

« Je ne voulais pas attendre trop longtemps avant de marquer mon premier but. Ça commençait à me trotter en tête, je ne voulais pas imiter Victor Mete. »

Fleury a touché la cible à son 15e match avec le CH. Mete avait dû patienter jusqu’à son 127e match.

Au-delà de cette statistique, il y a des éléments encore plus révélateurs de la montée en confiance de Fleury. Claude Julien a fait confiance à son jeune défenseur de 20 ans lors des 12 dernières rencontres des siens. Malgré la présence de huit défenseurs à Montréal, Fleury a gagné un poste de régulier.

« Plus je joue, plus je gagne en confiance, a dit Fleury avant le départ de l’équipe pour Columbus. Je réussis à faire des jeux que j’ai faits toute ma vie. Je me sens un peu plus à l’aise en zone offensive.

« Je ne m’attendais pas à écouler des punitions à ma saison recrue dans la LNH, encore moins aussi tôt dans la saison, a-t-il poursuivi. Mais je vois ça comme un bon signe. Mon objectif était de gagner une place au sein de la formation. Je ne regardais pas plus loin. »

Période de rodage

Julien a expliqué son approche avec Fleury depuis le début de la saison.

« Au début, ça faisait partie de l’apprentissage. Il jouait ses premiers matchs dans la LNH. Nous voulions lui donner la chance de rentrer dans la formation un pas à la fois. Cale patine bien, il a un gros gabarit, a-t-il enchaîné. Il a marqué son premier but contre les Devils. Ce n’était pas sa première chance. Il a un très bon tir. Il a plusieurs atouts qui sont attrayants pour un entraîneur. S’il frappe un mur plus tard dans la saison, ça se pourrait qu’on le retourne dans les estrades. On ne le sait pas. Je ne prédis pas ça, mais ça fait partie de l’évolution d’un jeune. »