Ford contre Ferrari: ce que le film ne nous dit pas

Fraîchement sorti en salle, Ford contre Ferrari est sans contredit le film le plus attendu de l’année pour les mordus de l’automobile. Pour en faire l’analyse et la critique dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto diffusée sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu leur collègue Julien Amado.

Bien que le dénouement du film se déroule à Le Mans, ce n’est pas à cet endroit que les scènes ont été tournées. À cet effet, Julien Amado explique que «la piste ne ressemble plus du tout [à celle qu’elle était dans les années 60]. Dans ce temps-là, la piste du Mans était beaucoup plus rapide et il y avait notamment une énorme ligne droite [...]. C’est pour ça d’ailleurs que dans ce temps-là, on atteignait plus de 340 km/h.»

Interrogé quant au réalisme de l’œuvre cinématographique, Julien Amado raconte «qu’en 1964, la voiture [la Ford GT40] est très instable du devant parce que la forme de l’auto fait que l’avant décolle quand on roule vraiment trop vite. [...] Shelby va faire coller des petits morceaux de laine, des pelotes de laine pour tricoter des vêtements, il va mettre du tape et il va coller ça partout sur la voiture, puis il va regarder, pendant que l’auto roule où est-ce que ça bouge et où est-ce que ça ne bouge pas. [...] Il va réussir à comprendre pourquoi l’auto est si bizarre du devant et c’est comme ça qu’ils vont trouver la solution.»

Au cours de cette émission, les deux animateurs ont aussi échangé sur le véhicule utilitaire sport 100% électrique de Chevrolet, le rouage intégral qui sera offert sur les Toyota Camry et Avalon ainsi que sur la nouvelle Ferrari Roma.

Ils livrent aussi leurs impressions sur les Jeep Wrangler EcoDiesel, Toyota Corolla hybride et BMW Série 3.

Avec Germain, Antoine revient également sur sa chronique de la semaine dans laquelle il explique ce que cache le prix alléchant d’un véhicule d’occasion vendu par un commerçant.

