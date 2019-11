France: un ex-chirurgien accusé de pédophilie pourrait avoir fait « 250 victimes »

La justice française a identifié 250 victimes potentielles d’un chirurgien à la retraite, accusé de viols et agressions sexuelles sur des patients mineurs durant plus de 30 ans de carrière, une affaire de pédophilie d’une ampleur inédite en France.

« 250 victimes potentielles de faits non prescrits de pédophilie ont été identifiées au cours de l’enquête », a annoncé lundi le procureur de La Rochelle (sud-ouest), Laurent Zuchowicz.

Joël Le Scouarnec, âgé de 68 ans, est incarcéré depuis mai 2017 dans le cadre d’un premier volet de ce dossier pour lequel il doit comparaître devant la justice du 13 au 17 mars.

Ces premiers faits, qui ont lancé cette affaire d’une ampleur inédite en France, concernent des « viols sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles et exhibition sexuelle » sur quatre victimes et remontent à la période 1989-2017.

Depuis la clôture de ce dossier en mars, l’ex-chirurgien était visé par une seconde procédure, qui s’est accélérée ces derniers mois, avec la découverte de carnets secrets lui appartenant.

Au total, parmi les 250 victimes identifiées, « 209 ont pu être auditionnées, plusieurs d’entre elles faisant état de souvenirs précis », stipule le communiqué du procureur ajoutant que « 184 ont souhaité déposer plainte ». Parmi ces plaignants, 181 victimes « étaient mineures au moment des faits », selon le magistrat.

Les noms de ces jeunes garçons et filles figuraient dans des carnets intimes tenus par l’ex-chirurgien dans lesquels il décrivait des scènes sexuelles, des « fantasmes » selon sa défense. Ils ont été découverts lors d’une perquisition à son domicile suite à sa mise en examen (inculpation) et son incarcération pour le viol de la fille de ses voisins à Jonzac, où il a travaillé de 2014 à 2017, et d’une membre de sa famille ainsi que des agressions sexuelles sur de jeunes patients. Il s’agit des faits pour lesquels il est renvoyé devant la justice.

Des images pédopornographiques, des poupées cachées dans le plancher et des perruques avaient également été retrouvées.