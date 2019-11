Je sors, je reste

Coup de cœur

CLAUDE GAUVREAU – L’asile de la pureté et quelques fragments

Dans sa série Payez ce que vous voulez, l’École nationale de théâtre présentera ce soir ce drame de Claude Gauvreau qui est en fait la première pièce d’une trilogie. On y découvre un poète qui choisit de jeûner en réaction à la mort de la femme qu’il aimait. Il souhaite en fait arrêter de manger jusqu’à l’épuisement. De nombreux personnages tenteront de le dissuader ou encore de l’encourager.

Ce soir 20h au Monument-National, 1182 boulevard St-Laurent

Théâtre

Éden

Un couple est au cœur de cette pièce de Pascal Brullemans. Incarné par un véritable couple, Émilie Gilbert et Justin Laramée, on les suit à travers plusieurs décennies alors que leur quotidien est perturbé par l’actualité politique, médiatique et sociale. L’œuvre, qui met aussi en vedette Dany Boudreault, questionne notre rapport à l’engagement.

Ce soir à 19h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Performance

EMERGE

Le Musée d’art contemporain de Montréal fait place à la performance jusqu’au 23 novembre. Une dizaine d’artistes canadiens et européens présenteront leurs œuvres pluridisciplinaires. Pour la première soirée, la Norvégienne Marte Ramm Fortun ouvrira le bal. Puis le Québécois Didier Morelli la suivra.

Ce soir dès 18h au Musée d’art contemporain, 185 rue Sainte-Catherine Ouest

Danse

Magnetikae

Ce spectacle de La Otra Orilla fait découvrir le flamenco tel qu’on l’a rarement vu. Le décor a été volontairement conçu avec des couleurs froides et des éléments rappelant l’aridité de l’hiver, afin de contraster avec la chaleur que dégage le flamenco.

Ce soir à 20h à la Cinquième salle de la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

Cinéma

Kenbe la – Jusqu’à la victoire

Ce film de Will Prosper est présenté en première mondiale dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal ce soir. On y suit l’artiste Alain Philoctète qui retourne dans son pays d’origine pour monter un projet de permaculture. L’Haïtien, atteint d’un cancer, doit par contre retourner à Montréal pour des traitements.

Ce soir à 18h au Cinéma Cineplex Odeon, 350 rue Émery

Musique

Mundial Montréal

Le Mundial Montréal, un festival de musique du monde, débute ce soir et le groupe québécois Bellflower offrira une performance. Le groupe fait de la musique qui mélange le jazz au pop et folk. NST & The Soul Sauce Metts Kim Yulhee de la Corée du Sud, Sousou & Maher Cissoko de la Suède et du Sénégal ainsi que Grupo Rebolu des États-Unis seront aussi de la partie.

Ce soir dès 21h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Jeu de société

Improvise-moi ça!

Alex Perron est derrière ce jeu qui vous permettra de recréer un match d’impro dans votre salon. Le jeu est composé de cartes divisées en différents thèmes. Un joueur lit le début de l’histoire à voix haute puis les équipes improvisent la suite. Pendant la partie, les équipes peuvent tenter de nuire aux autres avec les cartes Handicap d’Alex qui rendront les choses plus compliquées pour l’équipe visée.

Sorti en novembre

Livre

Un zoo pas comme les autres

L’histoire de Cliff et Émilie, que l’on a connu dans l’émission Un zoo pas comme les autres, est raconté dans ce livre de Marie-Ève Potvin. On pourra en apprendre plus sur Patof le raton, Nahla la lionne et plusieurs autres. Le Milier Zoo c’est une histoire fascinante de personnes passionnées et déterminées.

Sorti le 13 novembre

Album

La fille du coin – Ta Gueule Dandy

Ce duo composé de Martin Parisien et Hervé Fortin-Charron a lancé la semaine dernière son tout premier album. Ta Gueule Dandy fait dans le rock pur et dur. Un groupe à découvrir!

Sorti le 15 novembre