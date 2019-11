La Pourvoirie du Lac Blanc: villégiature et vastes espaces

On raconte que la Pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie, est le seul endroit où on retrouve le cornu d’Amérique, un lièvre cornu, beaucoup plus gros et plus rapide que notre lièvre familier...

Photo courtoisie, Michel Julien

Il est vrai que tout semble plus grand à ce centre de villégiature donnant sur de vastes espaces. Concernant la légende, il faut savoir que le propriétaire de l’établissement, Gaston Pellerin, est le cousin du conteur Fred Pellerin et qu’il demeure lui aussi au village de Saint-Élie-de-Caxton situé pas bien loin.

Ce qui n’est pas une légende, c’est l’attrait du site avec ses grands chalets, son auberge et les aventures hivernales qu’on peut y vivre. Bon nombre de Français viennent d’ailleurs y séjourner.

Photo courtoisie, Michel Julien

Sur le site

En bordure du lac Blanc, se dressent des chalets tout confort pouvant accueillir une douzaine de personnes.

Au fil des années, l’auberge a été agrandie. On a accès à un centre aquatique intérieur avec piscine, bain à remous et sauna.

À quelques pas, il y a une patinoire. On peut y jouer au ballon-balai. Près de l’auberge, une pente est aménagée pour la glissade sur tube. Des sentiers se prêtent bien à une balade en raquettes.

Photo courtoisie, Étienne Boisvert

Aux alentours

Plusieurs aventures sont offertes à la carte. Une autoneige B12 de Bombardier nous fait faire un voyage dans le temps. Un trajet d’une demi-heure mène à un campement au site amérindien de la pourvoirie. Là, un guide nous entretient sur les relations franco-amérindiennes.

On goûte aussi à la sensation des vastes espaces, lors d’une excursion en traîneau à chiens conduit par un musher, que ce soit pour une demi-heure ou pour trois heures. C’est une belle aventure à vivre.

En bref

En auberge : à partir de 136 $ par personne par nuit (occupation double), repas inclus

En chalet (jusqu’à 13 personnes dont 10 adultes) : 625 $ par nuit durant les fêtes

À la carte : autoneige, pêche sur glace à la truite, traîneau à chiens, motoneige (location), tours d’hélicoptère

pourvoirielacblanc.com

