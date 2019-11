Le supplice de la goutte: huit autres témoignages pour la deuxième semaine des audiences publiques

Sans dévoiler de grandes surprises, la première semaine des audiences publiques de la chambre des représentants a offert plusieurs témoignages qui ne sont pas favorables à l’entourage du président Trump.

Non seulement le harcèlement à l’endroit de Marie Yovanovitch semble avoir ému plusieurs législateurs, mais le rôle de Rudy Giuliani se précise. En prévision de la deuxième semaine de témoignages, la stratégie républicaine consistera essentiellement à distancier le président des pratiques peu orthodoxes de son avocat personnel.

Démontrer que les manœuvres ont été effectuées à l’insu de Donald Trump ne sera pas une mince affaire. Parmi les huit témoins qui défileront cette semaine, on retrouve Gordon Sondland. L’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne a déjà placé son patron dans le pétrin en modifiant son premier témoignage.

Sondland est soupçonné d’avoir participé à l’effort pour exercer des pressions sur le président ukrainien Zelensky. Invoquant des problèmes de mémoire (peut-on vraiment oublier une discussion avec le président?), il avait d’abord affirmé ne pas savoir qu’on ne devait offrir une aide financière à l’Ukraine que si Zelensky lançait une enquête sur le fils de Joe Biden. Il affirme maintenant le contraire.

Non seulement Sondland devra-t-il s’expliquer sur ce revirement, mais on ne manquera pas de le presser sur les intentions et les demandes de Donald Trump. Ce qui ressort de ce dossier jusqu’à présent, c’est que l’ambassadeur n’a jamais agi de son propre chef et qu’il s’est contenté de répondre à des demandes. Les demandes émanaient-elles de Giuliani ou du président? Attendez-vous à beaucoup d’action autour de ce thème.

Au témoignage de Sondland s’ajouteront ceux de Jennifer Williams, Kurt Volker, Tim Morrison, Laura Cooper, David Hale, Fiona Hill, et Alexander Vindman. Dans cette liste, les républicains croient que les témoignages de Volker et Morrison devraient permettre de créer la distance nécessaire entre les éléments les plus controversés de ce dossier et le président.

Si vous êtes passionné par cette enquête et que vous souhaitez inscrire dans votre agenda les témoignages qui risquent d’avoir les retombées les plus lourdes de conséquences, réservez-vous les cases du mardi et du mercredi matin.

Mardi matin, les Américains pourront voir et entendre Alexander Vindman. Nous pouvons déjà consulter la transcription de son témoignage. Vindman a entendu la discussion entre les présidents Trump et Zelensky. Vous vous souvenez peut-être que la stratégie républicaine visant à atténuer la portée de ses propos avait pour objectif de remettre en question son objectivité et son patriotisme. Vindman est né en Ukraine, mais c’est surtout un vétéran décoré qui a risqué sa vie en Irak. Son témoignage est attendu en raison de sa participation à l’appel, mais aussi parce que sa présence pourrait influencer la perception des téléspectateurs.

Le mercredi matin sera consacré au témoignage de Sondland. Comme je le mentionnais au début du billet, républicains et démocrates tenteront de tirer le maximum de sa présence. Peut-être le témoin le plus important de la semaine.

Le supplice de la goutte se poursuit donc pour l’administration Trump et les stratèges devront rivaliser d’audace et d’imagination pour sauver les apparences et limiter les dégâts.