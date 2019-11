Les lauréates du prix Charles-Biddle 2019 sont connues

MONTRÉAL – Une artiste en danse et une autre en arts visuels sont les récipiendaires des prix Charles-Biddle 2019, remis lundi après-midi à Montréal.

La chercheuse, enseignante et artiste en danse Dena Davida, ainsi que l’artiste en arts visuels Alejandra Elena Basañes, ont été primées par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et l'organisme Culture pour tous.

La première a été la gagnante du volet national et international, alors que la deuxième a été choisie dans le volet régional.

Cet honneur est décerné à des personnes ayant immigré au Québec et dont l’engagement permet de développer la culture et les arts dans la Belle Province.

«C’est un bonheur immense que de récompenser le talent et l’implication de deux femmes remarquables qui, par leur créativité et leur passion, contribuent à l’enrichissement de leur art, mais aussi de leur communauté. Je les félicite pour leur audace et leur ténacité», a laissé savoir Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous, dans un communiqué.

En plus du prix Charles-Biddle, Dena Davida et Alejandra Elena Basañes ont chacune mis la main sur une bourse de 5000 $.