Louis Domingue de retour dans la LNH

Les Devils du New Jersey ont rappelé le gardien Louis Domingue de leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi matin. Pour sa part, le vétéran Cory Schneider sera soumis au ballottage en prévision d’une rétrogradationà la filiale.

Il s’agira d’une première présence pour Domingue avec la formation qui l'a acquis le 1er novembre dernier. Les Devils avaient obtenu ses services du Lightning de Tampa Bay en retour d’un choixconditionnel de septième tour en 2021.

Le Québécois s’était cependant dirigé chez les Devils de Binghamton dans la LAH, où il a maintenu un dossier de 2-1-1, une moyenne de buts alloués de 2,25 et un taux d’efficacité de ,918. Le natif de Saint-Hyacinthe avait préalablement gardé les buts du Crunchde Syracuse.

Choix de cinquième tour des Coyotes de l'Arizona en 2010, Domingue a participé à 122 rencontres dans la Ligue nationale. Il a présenté une fiche de 55-49-2 et réalisé deux jeux blancs.

Quant à Schneider, il vit des moments difficiles chez les Devils depuis le début de la dernière campagne. Ayant seulement gagné six fois en 26 sorties lors de la saison 2018-2019, il a été incapable de remporter un de ses six matchs cette saison, affichantune moyenne de 4,59 et un taux de ,852.

Les autres organisations du circuit Bettman pourront le réclamer d’ici mardi midi.