Qu’est-ce que je dis à mon fils à propos de son oncle?

Un des deux frères de mon mari est homosexuel. Je vous rassure tout de suite, il est bien accepté dans la famille. Mon souci vient du fait que ma fille de 5 ans a commencé à me poser des questions sur cet oncle qu’elle aime beaucoup mais qui est différent de l’autre. Il vient toujours à la maison avec un copain alors que l’autre a une femme et un enfant. Je suis demeurée un peu figée quand elle m’a demandé l’autre jour « ...si un jour il aurait une femme lui aussi? » J’ai répondu « je ne crois pas » et elle est passé à autre chose. Que devrais-je lui dire si elle va plus loin. Mon mari opte pour lui dire la vérité. Moi je n’en sais pas certaine.

Anonyme

Dire la vérité, en vous en tenant à des généralités, et sans entrer dans la mécanique du phénomène vu son âge, me semble la voie à suivre.