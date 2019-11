Un pont s’effondre en France: une adolescente tuée

Un pont routier suspendu franchissant une rivière s’est effondré lundi matin dans le sud-ouest de la France, tuant une adolescente de 15 ans et faisant probablement plusieurs disparus recherchés par les services de secours.

« On recense d’ores et déjà une victime de 15 ans (dont le corps a été repêché), sa mère (...) qui était dans le véhicule a pu être sauvée, notamment par des témoins », a indiqué le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari.

AFP

« Il semble qu’il y ait au moins un camion, une voiture et peut-être une camionnette qui ont disparu dans le cours d’eau » à la suite de l’ » effondrement de ce pont de structure métallique » qui enjambe la rivière Tarn à Mirepoix-sur-Tarn, au nord de Toulouse, a indiqué le magistrat à la presse.

Le pont, qui avait « fait, semble-t-il, l’objet d’un suivi correct », selon lui, ne présentait « aucun problème de structure » lors de sa dernière inspection « détaillée en 2017 » selon les autorités départementales.

Il y a « probablement plusieurs disparus, potentiellement le chauffeur du camion » et, « peut-être », celui d’un éventuel troisième véhicule, a précisé le préfet Etienne Guyot, représentant local de l’Etat. « L’urgence est de retrouver les disparus », a-t-il poursuivi.

AFP

Selon un bilan de la préfecture, une personne est décédée et trois personnes sont en urgence relative, « dont des témoins qui ont tenté de porter secours aux victimes ». Deux autres urgences relatives sont à déplorer parmi les sapeurs-pompiers. « Une estafette est recherchée », selon le communiqué des services de l’Etat.

« Pas un ouvrage sensible »

Selon le conseil départemental de Haute-Garonne, ce pont « n’était pas répertorié comme un ouvrage sensible » et ne bénéficiait pas d’une surveillance particulière.

Le pont, construit en 1931, mesure 155 mètres de long et 6,50 mètres de large. « Une inspection détaillée avait été faite en 2017 et n’avait révélé aucun problème de structure », avec seulement des « désordres de type évolutif normaux », d’après la même source.

A l’entrée du pont, dont une partie reste encore accrochée, un panneau mentionne qu’il est interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes, a constaté un journaliste de l’AFP. A cet endroit, le Tarn fait plus de 20 mètres de profondeur et 100 mètres de large.

« Une dame de Mirepoix et sa fille étaient dans l’un des trois véhicules, d’après les témoignages. Il y avait un gros camion, une voiture et une camionnette », a dit le maire de la localité, Eric Oget.

« Les semi-remorques n’ont pas le droit de passer, on en a déjà vu et on l’a signalé aux autorités », selon lui, sans toutefois pouvoir dire si le camion tombé en était un.

Le président du Conseil départemental, Georges Méric, a adressé ses « pensées aux victimes », soulignant qu’une « enquête est en cours pour déterminer les causes de ce terrible accident ».