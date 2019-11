Un sexagénaire entre la vie et la mort après un mini carambolage à Saint-Placide

SAINT-PLACIDE – Un sexagénaire se trouvait dans un état très critique, lundi soir, à la suite d'un mini carambolage impliquant trois véhicules survenu à Saint-Placide dans les Laurentides.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), trois véhicules se suivaient sur le rang Saint-Étienne lorsqu'ils ont dû freiner, au moment où un quatrième véhicule arrivant en sens inverse a ralenti et effectué un virage pour s'engager dans une entrée privée.

La manœuvre a provoqué des collisions entre les trois véhicules qui circulaient l'un derrière l'autre. Ceux-ci transportaient un total de quatre personnes.

L'un des occupants des trois véhicules, un homme âgé dans la soixantaine, a subi de très graves blessures qui laissaient craindre pour sa vie, a détaillé la sergente Marie-Michèle Moore, porte-parole pour la SQ.

Les trois autres personnes ont été conduites en centre hospitalier pour y soigner des blessures somme toute mineures, qui ne mettaient pas leur vie en danger.

Le quatrième véhicule, qui a effectué le virage, n'a pas été percuté.

Une enquête a été ouverte par la SQ pour tenter d'en savoir un peu plus sur les causes et les circonstances qui ont mené à cet accident.