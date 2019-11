«Vive nos divas!»: hommage aux grandes chanteuses du Québec par le Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil ratissera plus large, l’an prochain, pour sa série en hommage aux populaires voix du Québec. Après Beau Dommage, Robert Charlebois, Luc Plamondon, Les Colocs et Les Cowboys Fringants, c’est le talent des grandes interprètes d’ici qui sera mis en lumière à Trois-Rivières.

Le spectacle «Vive nos divas!» sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco à compter du 15 juillet 2020. Des airs connus d’artistes qui le sont tout autant prendront une toute nouvelle dimension, car ils seront interprétés par des chanteuses sur scène en direct, une première.

La mise en scène a été confiée à Lydia Bouchard, maître à l’émission «Révolution». Une fois de plus, c’est Jean-Phi Goncalves qui agira à titre de directeur musical et arrangements. On promet une scénographie plus immersive que par le passé ainsi d’un mélange de genres tels que la pop, le soul et le hip-hop, le tout enrobé de sonorités orchestrales.

Il sera possible de se procurer des billets pour «Vive nos divas!» dès vendredi (amphitheatrecogeco.com). Cette nouvelle créa tion sera offerte du 15 juillet au 15 août 2020.