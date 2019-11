10 coups de cœur beauté en 2019

Au cours de l’année, les entreprises de cosmétiques ont lancé d’innombrables produits sur le marché. De la tête aux pieds, les soins de beauté sont de plus en plus efficaces, innovants, naturels, accessibles et même technologiques. Aujourd’hui, je vous dévoile dix coups de cœur de 2019, des articles aux plus petits prix aux articles plus luxueux.

1. Masque réparateur pour les pieds secs Aveeno

En 10 minutes, dites adieu à vos pieds secs et adoucissez-les avec le masque réparateur CICA AVEENO®. Il suffit de se laver les pieds, d'enfilez les deux bas et de se dorloter en chaussant des pantoufles. Laissez agir le masque et débarrassez-vous de la peau ultrasèche! Dites bonjour à la peau douce et lisse grâce aux ingrédients comme le beurre de karité et l’avoine prébiotique. * Offert chez Jean Coutu ou Pharmaprix à 5,49$.

2. Crème à mains Bleu Lavande

Cet automne, l’entreprise québécoise 100% végane Bleu Lavande propose la nouvelle gamme Lavande-Chanvre composée de produits pour le corps et les cheveux. Perso, j’ai adoré leur nouvelle crème à mains conçue spécialement pour les peaux sensibles et desséchées, enrichie de beurre de cupuaçu et d’huile de pracaxi, pour nourrir la peau en profondeur. Elle aide aussi à réduire l’apparence des cicatrices et possède des propriétés antibactériennes. *Offerte dans les pharmacies et au bleulavande.com à 13 $ .

3. Nettoyant corporel apaisant savon noir africain de Shea Moisture

Très populaire pour ses produits pour les cheveux crépus, frisés et métissés, la ligne naturelle et biologique, non testée sur les animaux, Shea Moisture a lancé une nouvelle collection de produits pour le corps à base de beurre de karité, de coconut, de café d’hibiscus et de savon noir africain. J’ai craqué pour le Nettoyant corporel apaisant savon noir africain composé d’avoine, d’aloès et de vitamine E, conçu pour les peaux très hydratées. Pour ceux qui l’ignoraient, le savoir noir est un secret de beauté ancestral à base d’huiles de coco, de karité et de palme. *Offert en ligne ou chez Walmart à 13,96$.

4. HYDRACTIV Mousse nettoyante Jouviance

Si vous aimez les mousses nettoyantes, il vous faut découvrir la formule 4 en 1 de Jouviance. Elle est ultra-légère, sans savon et sans alcool. D’abord, cette mousse démaquille. Puis, elle nettoie la peau en profondeur. De plus, grâce à l’acide salicylique et à l’eau d’hamamélis qu’elle contient, elle offre une action astringente et antibactérienne. Finalement, elle prépare la peau à recevoir ses soins de jour ou de nuit. Une vraie touche-à-tout! *Offert chez Jean Coutu ou Pharmaprix à 24$.

5. Poudre Banane Illuminatrice de Dermablend

Avec l’hiver et le manque du soleil, la poudre banane illuminatrice de Dermablend nous donne un teint chaud et lumineux, dès l’application. Cette poudre fixatrice libre, que l’on applique sur le visage, tient jusqu’à 16 heures et convient à toutes les carnations et à les tous les teints. Finalement, ce petit produit miracle est résistant aux bavures et au transfert. *Offerte chez Jean Coutu et Pharmaprix à 36$.

6. Peeling Nuit de Neostrata

Pour un excellent soin de fin de journée, vous devez absolument essayer le peeling de nuit hebdomadaire de la marque Neostrata. Son effet intense est dû à la puissance maximale du rétinol pur stabilisé, qui atténue l’apparence des rides profondes tout en lissant et en raffermissant visiblement la peau. Ces sachets de compresses individuels sont pratiques et ne demandent aucun rinçage. Ils sont idéals pour les voyages! *Offert chez Jean Coutu et Pharmaprix à 80$.

7. Sérum éclaircissant avancé de Vivier Pharma

Je déteste les taches! Dues au soleil, à l’acné ou au vieillissement, elles se forment sur notre visage et refusent de disparaître. C’est pourquoi j’ai eu un véritable coup de cœur pour le sérum anti-âge éclaircissant à la vitamine C et à l’hydroquinone. Ce dernier est reconnu pour ses propriétés éclaircissantes. D’ailleurs, les produits Vivier sont hautement reconnus et recommandés par les médecins et les spécialistes des soins cutanés. *Offert dans les diverses cliniques médico-esthétiques à Montréal – 149$.

8. Le fer à lisser GHD Gold

Pour des cheveux lisses en deux temps trois mouvements, le fer GHD Gold est un vrai coup de cœur. Avec sa technologie Dual Zone, qui contrôle la température de la racine à la pointe, le fer à lisser est doté de plaques flottantes lisses et profilées. Résultat: un coiffage rapide, brillant et sans frisottis! *Offert dans les boutiques et comptoirs Jacques Despars à 284$ .

9. Brosse nettoyante vibrante - Foreo – Luna 3

La marque suédoise Foreo fait un tabac dans le monde entier. C’est parce que ses petits vibrateurs en silicone pour le visage procurent un nettoyage de la peau en profondeur et délogent toutes les peaux mortes. Le nouvel appareil LUNA 3 est le premier soin technologique qui combine massage et nettoyage doux, en plusieurs options de mouvements, grâce aux pulsations T-SonicTM, tous contrôlés par l’application FOREO. *Offert chez Sephora et Holt Renfrew à 259$.

10. Le gadget de l’heure: le réfrigérateur des cosmétiques de Charbon Noir

Question de mieux garder ses produits au frais, voilà que la compagnie d’ici Charbon Noir innove en présentant son frigo pour cosmétiques. Ce nouvel accessoire permet de mieux conserver ses petits pots grâce au froid. En outre, pour ceux et celles qui utilisent les produits biologiques ou naturels ne contenant pas d’agents de conservation, la réfrigération de 5 degrés Celsius permet de conserver les propriétés des produits et d'en profiter pleinement! *Offert en ligne au charbonnoir.com ou dans 400 points de vente (salons de coiffure et d’esthétique) à $.