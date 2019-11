110 000 $ pour la Maison Dauphine

Marie-Denise Pelletier et Jean Ravel ont eu de belles années de jeunesse. Ils sont conscients de la chance qu’ils ont eue. Les deux artistes ont chanté, mardi soir, afin de venir en aide aux jeunes de la rue.

La Maison Dauphine présentait, au Palais Montcalm, la deuxième édition de son Open House. Un spectacle-bénéfice qui a permis d’amasser 110 000$ pour cette institution qui offre une série de services aux jeunes de la rue de 12 à 29 ans.

La soirée animée par Guylaine Tremblay mettait en vedette les 2frères, Geneviève Jodoin, Marie-Denise Pelletier, Jean Ravel et Rick Pagano, accompagnés d’un quatuor a capella, de musiciens et d’un ensemble vocal de 40 choristes.

Invitée, lors de la première édition, Marie-Denise Pelletier a rapidement embrassé cette cause qui lui tient à cœur.

«C’est à Québec, il y a une trentaine d’années, où j’ai eu mon premier public, et j’ai eu envie de m’impliquer. Tout ce qui touche la jeunesse est, pour moi, quelque chose de fondamental. Plus on vient en aide rapidement aux enfants et aux jeunes adultes, plus ils ont des chances de s’en sortir. La Maison Dauphine donne des outils aux jeunes qui ne l’ont pas eu facile et qui ne sont pas équipés pour la vie», a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

La chanteuse avoue qu’elle avait déjà entendu parler de la Maison Dauphine, mais de façon très sommaire.

«Nous sommes beaucoup sollicités et il faut faire des choix. Je ne savais pas trop, au départ, dans quoi je m’embarquais. J’ai tripé et j’ai dit, en sortant, l’an dernier, au metteur en scène Richard Aubé que je prenais un abonnement pour cet événement et qu’il pouvait m’appeler quand il le voulait», a-t-elle lancé.

Invité par Marie-Denise Pelletier, Jean Ravel en était à sa toute première participation à l’Open House de la Maison Dauphine.

Les deux artistes se connaissent depuis longtemps. Jean Ravel, a été choriste de la chanteuse il y a très longtemps, avant de chanter dans Starmania, dans Notre-Dame de Paris, et de créer sa revue musicale Rock Story. Ils ont même chanté en duo sur la pièce Survivre ensemble au début des années 90.

Jean Ravel a eu une enfance heureuse dans le secteur Duberger à Québec. Il a bénéficié du support de ses parents, lorsqu’il a commencé à faire la musique, à l’âge de 15 ans.

«Je m’étais acheté une batterie avec mes économies et ils m’ont tout de suite encouragé. Ils ne m’ont jamais découragé et c’est grâce à eux si je fais ce métier aujourd’hui», a-t-il mentionné, faisant référence à tous ces jeunes qui n’ont pas toujours d’autant de support dans la vie.

Animatrice de l’Open House, pour une deuxième année, Guylaine Tremblay trouvait inconcevable que l’on retrouve autant de jeunes dans la rue dans sa ville d’origine. C’est ce qui a été à l’origine de son implication.

«Québec est une ville où il y a du travail et qui va merveilleusement bien. Ça m’avait frappé», a mentionné la comédienne originaire de Québec.

Guylaine Tremblay constate que les choses commencent lentement à bouger. L’Open House permet de mettre en lumière tout le travail effectué par la Maison Dauphine.

«Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître cet organisme qui vient en aide aux jeunes. Un organisme qui les accueille, qui les aide à terminer leurs études et à lutter contre la toxicomanie. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que fait la Maison Dauphine», a-t-elle fait savoir.