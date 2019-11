GÉLINAS, Denise

Le 15 novembre 2019, à l’âge de 82 ans est décédée paisiblement Mme Denise Gélinas au CHSLD de Laval.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Nathalie), Jean (Marie-José), Marc (Anne-Marie) et Catherine (Stéphane), ses sept petits-enfants : Alexandre, Lysane, Sandrine, Stéphanie, Yannick, Maxime et Florence, ses soeurs Françoise, Juliette et Jeanne ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, nièces, neveux, cousins, cousines et amis, sans oublier Maria, qui fut d’un grand réconfort dans les derniers mois de sa vie.Née à Saint-Barnabé en Mauricie, elle grandit dans une famille de douze enfants. C’est là qu’elle fit la connaissance de (feu) Jean-Marc Bourassa qui fut le père de ses enfants. Mère aimante et capable de mille et une petites attentions délicates pour les siens, Denise Gélinas était une femme moderne dotée d’une grande érudition qui adorait lire et se cultiver. Sa curiosité n’avait d’égal que sa détermination d’apprendre. Douée d’une créativité remarquable, elle a su transformer sa passion des arts, de la mode et du design en une carrière atypique mais exceptionnelle d’agent immobilier, décoratrice, fleuriste et styliste conseillère en vêtement.Femme de caractère à la recherche de défis, sa quête incessante de parfaire ses connaissances ne s’est jamais tarie. Elle vouait une affection particulière à la couture, la peinture ainsi que la photographie qui préservera le souvenir des nombreux voyages qu’elle fit à travers le monde. Sportive accomplie, elle adorait le ski alpin, le tennis et le golf qu’elle pratiqua avec adresse pendant ses belles années où elle vécut à Laval et Saint-Sauveur. Dès son enfance sur la ferme de ses parents, Denise avait développé un attachement tout particulier pour les chevaux et l’équitation. Généreuse de son temps et de son énergie elle a fait du bénévolat pour des organismes locaux de bienfaisance et pour l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.Au-delà d’une vie productive et pleinement savourée, Denise Gélinas a su transmettre à ses enfants et petits-enfants, un savoir-être conjugué à une ferveur de vivre pleinement. Elle restera toujours dans nos coeurs comme une femme d’exception. Elle nous manquera beaucoup et nous ne l’oublierons jamais.La famille accueillera parents et amis le jeudi 21 novembre de 15h à 17h et 19h à 21h au :Vendredi 22 novembre dès 10h30, Mme Denise Gélinas sera exposée en chapelle ardente à :Les funérailles suivront à 11h00.